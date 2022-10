Academische zitting voor 60 jaar Het Wonderbos

De raadszaal van het gemeentehuis zat goed vol voor de academische zitting rond 60 jaar Het Wonderbos, vroeger gemeenschapsbasisschool De Regenboog. De talrijke toespraken werden opgeluisterd met muziek en dans door eigen en gewezen leerlingen van de school.

Burgemeester Kurt Windels verwelkomde de genodigden, waarna schepen van onderwijs Martine Verhamme het woord nam: “Ingelmunster, een gemeente met 11.000 inwoners, is uniek op het vlak van onderwijs. De drie bestaande netten hebben elk hun eigen vestiging. Ze zijn geen concurrentie, wel een verrijking.”

Nieuw oudercomité

“Als gemeente proberen we met de drie netten zoveel als mogelijk dezelfde prijzen voor opvang en middagmalen af te spreken. Ingelmunster investeert ook in nieuwe projectontwikkelingen met speelmogelijkheden en waar mogelijk uitbreiding van de groene omgeving en het inrichten van speelpleintjes bij de woonwijken”, vertelde ze.

Schepen en voorzitter van het oudercomité Jan Rosseel zei dat het niet evident was om een nieuw oudercomité op te richten. “In de post-coronaperiode was het niet gemakkelijk om daaraan te beginnen. Ik schreef een brief om alle ouders te vertellen hoe mijn vrouw en ik de eerste stappen met deze school hebben ervaren. Als je het grote mooie domein bekijkt in die prachtige groene omgeving, de klasindelingen, de enthousiaste leerkrachten en vooral het pedagogisch project waarbij samen leren en samen leven centraal staat, dan begrijpen jullie waarom deze school uitblinkt in de regio.”

Bloembollen en bier

“Momenteel zijn we in het oudercomité met veertien gemotiveerde mensen die de school willen helpen dragen”, zei Jan. De voorzitter stond eveneens stil bij de diverse activiteiten die al werden gehouden en die in de toekomst nog worden gerealiseerd. Hij sprak eveneens over de bloembollenactie en Cuvee Wonderbos, een blond, frisfruitig biertje van 7,5 graden met toetsen van citrus en sinaas.

Evy Becquart, directeur van Het Wonderbos, sloot de rij sprekers af. “Al meer dan 30 jaar mag ik deze school mijn tweede thuis noemen. Ik groeide op in de rijksbasisschool, begon mijn carrière in De Regenboog en timmer nu verder aan de weg in Het Wonderbos. Maar ik ben niet alleen. De laatste jaren mogen we veel nieuwe gezinnen verwelkomen die geloven in onze visie. Onze geschiedenis toont ons dat het niet makkelijk was en is. We zijn nooit groot in kwantiteit, maar wel sterk in kwaliteit. In 1962 begonnen we met 4 paviljoenen. In de jaren ‘70 kwamen er extra gebouwen bij en in 2012 namen we de kleuterunits in gebruik.”

Buitenklassen

“Wie weet wat de toekomst ons nog brengt, want onze school heeft een groen domein waar velen jaloers op zijn. We plantten een bos van 2.5 ha, maakten een voetbalveld en dierenpark, installeerden buitenklassen… Het domein is een pedagogische meerwaarde waar buitenlessen voor klein en groot worden gegeven.”

“In mei 2019 werd de Regenboogschool omgetoverd tot Het Wonderbos. Het blijft een kleine school, maar met sterke waarden. Een school waar de lat hoog ligt voor het team en voor de kinderen. Een school die er is voor zijn ouders en kinderen”, zei directeur Evy emotioneel. Voor haar inzet kreeg ze van het oudercomité een bloemstuk, waarna ook de gemeente enkele geschenken uitdeelde.