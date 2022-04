Obstacle Run van Jekri (zaterdag 2 juli) is de ideale vorm van teambuilding

Jekri, de Jonge Economische Kamer, organiseert op zaterdag 2 juli een ‘Obstacle Run’ voor bedrijven. 150 teams zullen er om het snelst hindernissen proberen te nemen. “Een teambuildingactiviteit bij uitstek. Want de bedoeling is dat je elkaar helpt en samen de meet haalt.”

Jekri maakt deel uit van JCI (Junior Chamber International) en is een vormings- en netwerkorganisatie die mikt op jonge ondernemende mensen van 18 tot 40 jaar. De organisatie, ook wel bekend als Jaycees, telt in Vlaanderen zowat duizend leden verspreid over 42 afdelingen. Corona gooide ook roet in het eten, want jaarlijks pakt Jekri ook uit met een grote activiteit. De Obstacle Run stond al vorig jaar gepland, maar kon dus niet plaatsvinden. “Het is een B2B-event, we mikken dus duidelijk in eerste instantie op bedrijven”, zegt Thibaut Schramme. “In totaal zijn er 15 obstakels. Er moeten twee lussen afgewerkt worden, waarbij telkens tien van die hordes genomen moeten worden. Het is echt wel teambuilding bij uitstek. Bedoeling is dat je elkaar helpt en dat je dan samen zo snel mogelijk het parcours aflegt.”

8.800 meter parcours

Er wordt gemikt op 150 teams van telkens vijf personen. “Dat zullen we allicht wel halen. Ondertussen zijn er al 115 ingeschreven en we hebben nog drie maanden tot het event. De deelnemers komen uit Oost- en West-Vlaanderen, maar het gros ervan toch uit Roeselare uit omgeving. Niet onlogisch uiteraard, want wij hebben ook al onze contacten aangesproken.”

Als locatie werd het braakliggende terrein gekozen in de Kwadestraat. In totaal zal 8.800 meter parcours uitgetekend staan en worden er 15 hindernissen opgetrokken. “We hebben de ambitie om het grootste event in zijn soort te zijn. Niet enkel de 750 deelnemers zullen er zijn, ook publiek om die aan te moedigen is welkom. Een grote prijs is er niet echt aan verbonden. Wie wint, mag het jaar nadien gratis deelnemen. En er is de eer natuurlijk.”

‘s Avonds zijn er ook optredens en wordt er voor de nodige ambiance gezorgd. Er is catering voorzien op het terrein. Parkeren zal kunnen op de site van het bedrijf Donck in de Kwadestraat. Het terrein is ook ook makkelijk bereikbaar via E403 en de Rijksweg. (WVS)

Info en inschrijven ka via www.jekriobstaclerun.be.