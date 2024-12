Nog beter dan vorig jaar: De Warmste Week in Brugge haalt 8.907.834 euro op

Opvallende cijfers

– Ketnet-wrapper Thomas De Smet trok elke dag zijn bakschort aan voor De Warmste Koekenbak. Er werden in totaal liefst 183.245 koekjes gebakken.

– Zita Wauters verkocht liefst 153.748 knuffelvlammetjes tijdens De Warmste Week.

– ‘t Zand in Brugge lokte 165.000 bezoekers.

– In totaal werden 10.510 platen aangevraagd. De meest aangevraagde platen waren You’ll Never Walk Alone (Gerry & The Pacemakers), Was Het Maar Alle Dagen Kerstmis (De Goorse Tenoren), Apt. (Rosé & Bruno Mars), On Met La Patate (Omdat Het Kan & Average Rob), The Emptiness Machine (Linkin Park) en Last Christmas (Wham!).