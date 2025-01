Nog altijd 198 asielzoekers in asielcentrum op militaire basis in Koksijde: “We kunnen die kinderen moeilijk op straat zetten”

Burgemeester van Koksijde Sander Loones (Samen N-VA) liet op kerstavond nog 50 nieuwe mensen toe in het asielcentrum op de militaire basis.

Oppositieraadslid Bart Pieters wilde tijdens de jongste gemeenteraad in Koksijde weten hoe het zit met het uitdoofeffect en de beloofde sluiting van het Fedasil-opvangcentrum.

“Vandaag zitten er 198 asielzoekers”, zegt burgemeester Sander Loones. “Het zijn er een tijd minder geweest, maar op kerstavond zijn er 50 bij gekomen. Het gaat om gezinnen met kinderen en geen haar op mijn hoofd denkt eraan om die mensen te weigeren. De voorwaarde was wel dat het géén alleenstaande mannen zouden zijn. Ik weet dat we meer dan ons deel doen, en dat de situatie ten tijde van de vorige burgemeester gespannen was. Maar er zit wel een grenscapaciteit op het centrum – de containers zijn trouwens weg”, klinkt het.

“Als gemeente hebben we ook niet de bevoegdheid om een asielcentrum te sluiten, hoewel die indruk de vorige legislatuur wel werd gewekt. In elk geval is het onze bedoeling om dat domein van Defensie aan te kopen en er onze plannen te realiseren: er een aantal van onze diensten overbrengen en op de vrijgekomen ruimte in het dorp betaalbare woningen bouwen. We willen trouwens de hele noordelijke zijde van het militaire domein verwerven. Veel zal afhangen van hoe en wanneer de nieuwe federale regering wordt gevormd, want ook daar liggen de plannen van Defensie en de militaire basis op tafel.”