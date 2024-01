Asielcentrum in Koksijde moet deze zomer sluiten: “We hebben onze plicht gedaan”

Staatssecretaris Nicole de Moor heeft beslist om nog deze zomer het asielcentrum van Koksijde te sluiten. Het feit dat Fedasil nogal wat regels aan zijn laars lapte en maar liefst 37 containers op het domein bijplaatste zonder vergunning, was de druppel die de emmer deed overlopen. Vorig jaar stelde het Koksijdse college van burgemeester en schepenen daarvoor een procedure in tegen Fedasil. Hoewel de procedure nog loopt, gaat het centrum nu toch al dicht.

Toen het Koksijdse bestuur vaststelde dat Fedasil de gebouwen van het open opvangcentrum in Koksijde uitbaatte zonder geldige vergunning en bovendien nog eens 37 extra containers bijplaatste zonder vergunning, stelde het college van burgemeester en schepenen in 2023 een procedure in tegen Fedasil. Die procedure loopt nog, maar staatssecretaris voor Asiel & Migratie Nicole de Moor neemt nu zelf het initiatief om het asielcentrum te sluiten nadat een regularisatie werd geweigerd door het college van burgemeester en schepenen.

“Ik vind dat Koksijde de afgelopen jaren haar warm hart heeft getoond en meer dan haar plicht heeft gedaan” – burgemeester Vanden Bussche

“We kregen een brief van de staatssecretaris waarin ze aankondigde dat het asielcentrum deze zomer zal sluiten”, laat burgemeester Vanden Bussche weten. “Ze zal de maatregelen voorbereiden die het mogelijk maken om het asielcentrum te sluiten tegen 30 juni 2024, zoals we hebben gevraagd. De bezetting zal geleidelijk aan dalen waarna ook de containers worden weggehaald. Hierdoor zal de ingeleide herstelvordering zonder voorwerp worden, omdat de bouwovertredingen tegen dan opgelost zijn. Koksijde zet daardoor de ingeleide herstelvordering voorlopig on hold.”

Niemand boven de wet

“Als burgemeester heb ik altijd gepleit voor een spreiding van de asielzoekers over alle Belgische gemeenten. Ik vind dat Koksijde de afgelopen jaren haar warm hart heeft getoond en meer dan haar plicht heeft gedaan. Het is ook een bewijs dat niemand boven de wet staat.”