Koksijdse gemeenteraad is unaniem: de helikopters moeten op militaire basis Koksijde blijven!

Het dossier van de militaire basis is ‘oud’ nieuws, maar blijft bijzonder actueel en stond opnieuw op de agenda van de Koksijdse gemeenteraad. Burgemeester Sander Loones drong erop aan om actieve stappen te zetten om de beleidskeuzes hierover effectief te realiseren.

Al jaren sleept dit dossier aan en werd er door de provincie en de gemeente Koksijde een ambitieus masterplan uitgewerkt voor de herbestemming van de basis, in nauw overleg met Defensie. Nog altijd is er geen concrete – laat staan finale – beslissing genomen.

Op voorstel van het nieuwe college van burgemeester en schepenen maakt de voltallige gemeenteraad unaniem zijn standpunt duidelijk: de helikopters moeten blijven, de gemeente wil een belangrijke zone aankopen, en er wordt ruimte gevraagd voor evenementen en betaalbaar wonen.

De heli’s moeten in Koksijde blijven

Daarover is nooit een meningsverschil geweest, noch bij de meerderheid, noch bij de oppositie (ook niet toen de partij van Sander Loones nog in de oppositie zat). De burgemeester wil nu nog een versnelling hoger schakelen en de militaire basis zal ook voorwerp uitmaken van de grote Valentijns-inspraakronde in februari. “Om dit thema nog beter tastbaar te maken, zullen we onze Sea King nog eens buiten halen als blikvanger”, zegt Sander. “We willen absoluut dat een effectieve militaire invulling van de basis gegarandeerd blijft, en dat met operationele en duurzame militaire aanwezigheid in Koksijde. Elk scenario waarbij het domein nog amper zou gebruikt worden (slechts voor militaire oefeningen vanuit Oostende), steunt Koksijde niet.”

De gemeente moet prioritair eigenaar worden van de noordzijde

De operationele militaire aanwezigheid wordt best geconcentreerd aan de zuidkant van de basis (onder de R. Vandammestraat). “Zo komt de noordzijde (boven de R. Vandammestraat) vrij en kunnen we die zone volledig aankopen”, aldus de burgemeester. “Ter voorbereiding van de aankoop is het ideaal om al gebruiksovereenkomsten te onderhandelen zodat een versnelde ingebruikname onmiddellijk op het terrein voelbaar wordt.”

Een evenementenweide en toekomstperspectief voor de West Aviation Club (WAC)

De gemeenteraad is ook vragende partij om het stuk terrein te verwerven dat onmiddellijk aansluit op de mobilhomeparking (aan de Kerkstraat / Burgweg). Op de grasvlakte zou een tijdelijke evenementenweide kunnen komen. De toegang tot de landingsbaan is een mogelijke nieuwe locatie voor de WAC.

Verhuis van de gemeentelijke werven biedt ruimte voor betaalbaar wonen

Wanneer de activiteiten van de dienst Technisch Onderhoud (Depot Koksijde) en de dienst Technieken (Werf Oostduinkerke) verhuizen naar de noordzijde, komt er ruimte vrij in het hartje van zowel Koksijde-Dorp als Oostduinkerke-Dorp. “Dit zijn perfecte locaties voor projecten rond betaalbaar wonen voor eigen inwoners”, verzekert Loones.

Oppositieraadslid Elwin Van Herck (Team 8670): “Uiteraard zijn we het over dit belangrijke dossier eens, maar we vragen om dit met de nodige voorzichtigheid aan te pakken, en hier niet mee te pronken in de media! Het grootste werk is verzet door de meerderheid in de vorige legislatuur. Maar ik zie hier nu niet hoe jullie dit concreet verder zullen aanpakken. Ik zie niks zwart op wit, er is niks onderbouwd!”

“We nemen dit zeer serieus”, repliceert de burgemeester. “Geen avonturen! Ik heb al verscheidene vergaderingen gehad met gouverneurs, de deputatie, burgemeester John Crombez van Oostende met wie we een alliantie hebben gemaakt, met generaals van Defensie … en er staat wel degelijk veel ‘zwart op wit’. Het dossier is bijzonder actueel, en het ligt niet alleen op tafel bij de regeringsonderhandelingen. Deze stemming is een belangrijk signaal naar Brussel, naar defensie, en naar de partijen die betrokken zijn in de regeringsonderhandelingen.” Verrast reageert Elwin Van Herck: “Wat u hier vertelt is ook voor ons nieuw! Nu hebben we inderdaad iets concreet!”

Sander Loones besluit: “Iedereen in onze gemeente en in de gemeenteraad is het eens: de helikopters moeten absoluut in Koksijde blijven en mogen niet verhuizen naar Oostende. Daar moeten we nu eindelijk en definitief werk van maken!”