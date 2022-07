Nieuwe Delhaize onder grote belangstelling geopend in Sint-Eloois-Vijve

Meer dan 1.000 mensen trokken dinsdagavond naar de Delhaize-vestiging langs de Gentseweg in Sint-Eloois-Vijve. De opening van de nagelnieuwe winkel ging gepaard met een heus volksfeest.

En of Sint-Eloois-Vijve de weg vond naar het openingsfeest van de nieuwe Delhaize-winkel langs de Gentseweg. De familie Dewitte, die ook eigenaar is van de AD Delhaize in Deinze, pakte dinsdagavond uit met een groot evenement, met hapjes, drankjes en animatie. Er werden op voorhand niet minder dan 50.000 flyers verdeeld in de ruime omgeving. Hoogtepunt van de avond werd het optreden van Pat Krimson & Loredana, die voor honderden mensen het beste van zichzelf gaven. Over de hele avond kwamen er makkelijk 1.000 tot 1.500 mensen een kijkje nemen op de nieuwe site.

Bijna twee jaar geleden startten de werken, waarbij naast de bestaande en wat verouderde winkel een nieuwbouw neergepoot werd. De nieuwe supermarkt, een ontwerp van architect Dominiek Depoortere uit Beveren-Leie, is de helft groter dan de bestaande winkel. “Heel concreet gaat de oppervlakte van 1.400 vierkante meter naar 3.800 vierkante meter, met een nettowinkeloppervlakte van 2.300 vierkante meter”, klinkt het.

Omdat de nieuwe winkel op een ander perceel met aansluiting op de Vijfseweg ligt, kon de familie ook een nieuwe op- en afrit aanleggen. Via die weg kunnen klanten makkelijk de nieuwe ondergrondse parking bereiken. “Het is eigenlijk een half verzonken parking, waardoor je geen keldergevoel hebt. Ook de bestaande toegang blijft, waardoor de verkeersstromen beter verdeeld zullen zijn”, legde Geert Dewitte eerder al uit.

Plaats voor andere handelszaken

Door de uitbreiding kwam er ook plaats vrij voor andere handelszaken op de site. Een deel van de bestaande winkel wordt ingevuld met een Yess!-vestiging. “Dat is een redelijk nieuwe winkelformule die je kan vergelijken met Action”, zegt Tom. De West-Vlaamse retailketen beschikt al over winkels in Aarschot, Oostkamp, Roeselare, Turnhout, Hamme, Beveren en Bree.

Boven de nieuwe Delhaize-winkel komt er dan weer een bowling. Die wordt uitgebaat door Aline Vanhonsebrouck en Hélène Van Den Donk van Bowling Stones, naar eigen zeggen de grootste keten van bowlingcentra in ons land. Zo zijn er al vestigingen in Antwerpen, Brussel en Oudenaarde. In het najaar gaan de deuren open.

De Delhaize-winkel zal zoals gebruikelijk dagelijks geopend zijn van 8 uur tot 19 uur, en tot 20 uur op vrijdag. Op maandag pas vanaf 12 uur, op zondag en feestdagen van 8 uur tot 12 uur. (PNW)