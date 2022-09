Nieuw kinderdagverblijf Madelief in Heule komt geen dag te vroeg

De nood aan kinderopvang wordt in Heule een beetje kleiner nu kinderdagverblijf Madelief komende maandag de deuren opent. Heule is, samen met Aalbeke, de plaats waar de nood aan extra opvang het hoogst is in Kortrijk.

In heel Vlaanderen hoor je verhalen over een tekort aan kinderopvang. In Kortrijk is de nood erg hoog in Heule, waar zich de voorbije jaren heel wat jonge gezinnen met kleine kinderen zijn komen vestigen.

Kinderdagverblijf Madelief opent daar dan ook geen dag te vroeg. De crèche is een initiatief van Zonnebloem vzw en zal plaats bieden aan negen kinderen tussen nul en drie jaar.

“We zijn blij dat we een vergunning hebben gekregen”, zegt Els Vandoolaeghe, directeur van Zonnebloem vzw. “Voorlopig gaan de kinderen terecht kunnen in een noodcontainer in de Steenstraat 14. Dat blijft zo tot we tegen het najaar van 2023 aan de slag kunnen in een oud ING-gebouw aan de Zeger Van Heulestraat 2 in Heule. Dat hebben we eerder dit jaar aangekocht en nu moeten er nog renovatiewerken gebeuren zodat we voldoen aan de crèche-normen.”

Inclusieve kinderopvang

Opvallend is wel dat er inclusieve kinderopvang wordt aangeboden. Dat houdt in dat kinderen met een specifieke zorgbehoefte samen worden opgevangen met kinderen zonder die extra zorg.

“We kunnen drie kinderen met extra zorgen opvangen en zes zonder”, zegt Els Vandoolaeghe. “In Zonnebloem vzw hebben we expertise in ontwikkelingsstimulering, want nu al tellen we in onze voorziening een zestigtal kinderen met zorg tussen 0 en 21 jaar. Dat maakt dat we over de nodige kennis beschikken om ook in het kinderdagverblijf de kleine kinderen alle groeikansen te geven. Daarvoor hebben we drie nieuwe kindbegeleiders aangetrokken.”

Hoog Kortrijk

Later dit jaar gaat er ook nog een onthaalmoeder van start in de Doorniksesteenweg op Hoog Kortrijk. Ze zal in eerste instantie negen baby’s en peuters opvangen. Tegen de zomer van volgend jaar moet er plaats zijn voor dubbel zoveel.

Schepen van Sociale Zaken Philippe De Coene (Vooruit) is tevreden met de nieuwe initiatieven en wijst er op “dat de stad Kortrijk in startpremies voorziet om nieuwe initiatieven aan te moedigen. Toch moeten we er ook alert voor zijn dat onthaalouders na verloop niet afhaken.”

Nog volgens De Coene slaagt Kortrijk er in om “voor bijna zestig procent van de kinderen tussen nul en drie jaar opvang te voorzien daar waar Vlaanderen niet aan vijftig procent komt. Onze ambities liggen nog hoger want we proberen om dat percentage naar 66 procent te krijgen. De voorbije jaren is het aantal opvangplaatsen gestegen van 1.215 naar 1.378.”