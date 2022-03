Mysterieus Facebookprofiel zoekt antwoord op vraag ‘Leeft Lichtervelde?’

Leeft Lichtervelde? Die vraag stelt een mysterieus en anoniem viertal zich in een Facebookprofiel met dezelfde naam. Het initiatief komt er niet toevallig daags nadat bekend raakte dat de gemeente op zoek gaat naar een nieuwe invulling voor het jeugdhuis. “We willen iets positief doen met de frustraties die mensen nu uiten.”

Aangezien de kern van jeugdhuis De Keirse besliste er de stekker uit te trekken, moet het gemeentebestuur van Lichtervelde op zoek naar een nieuwe invulling voor het jeugdhuis. Het zette enkele anonieme Lichterveldenaars aan een Facebookprofiel en -groep uit de grond te stampen met de toepasselijke naam ‘Leeft Lichtervelde?’. Uiteraard een knipoog naar de slogan van de gemeente, ‘Lichtervelde Leeft’.

Positieve boodschap

“Soms is het wachten op een windvlaag om een smeulend vuurtje aan te wakkeren”, reageert een van de initiatiefnemers. Het ‘collectief’ bestaat uit vier mensen, die anoniem willen blijven. “We hebben geen politieke kleur en willen dat graag zo houden. Met onze anonimiteit willen we spelen om – louter positieve en ludieke – boodschappen los te laten op Lichtervelde. Een medium voor en door Lichtervelde, dat groeit op eigen tempo.”

En dat groeien lukt aardig. Waar ‘Leeft Lichtervelde’ dinsdagochtend nog slechts één Facebookvriend had, zijn er dat ondertussen al meer dan 100. Het was de mijlpaal die de vier initiatiefnemers vooropgesteld hadden om een eerste bericht te posten: ‘een plek voor jongeren in Lichtervelde, waar, hoe wat?’, vergezeld van de hashtag ‘#wijzijncurieus’. Bedoeling is dus inwoners van Lichtervelde te bevragen over bepaalde thema’s. Te beginnen met het jeugdhuis.

Debat

“We brengen wat debat en gesprek op gang, durven al eens een stok in het hoenderhok gooien, verzamelen ideeën en zijn een labo en broedplek. We willen iets positief doen met de frustraties die mensen nu uiten. We hebben zin in wat positieve Lichterveldse beweging.”

Wat precies de bedoeling is van ‘Leeft Lichtervelde?’, zal de komende dagen en weken duidelijker moeten worden.