Moen Live organiseert Warmste Moense Weekend

In het kader van De Warmste Week organiseert Moen Live dit weekend verschillende activiteiten. Op het programma staan de Warmste Moense Markt, de Warmste Moense Wandeling en de Warmste Moense Kunstveiling. Alle activiteiten hebben plaats aan en in Den Voerman, Keiberg 1 in Moen.

“Thema van De Warmste Week is eenzaamheid. Iedereen heeft zich al eens eenzaam gevoeld. Door een gebrek aan een sociaal vangnet, problemen op school, werk of vrije tijd, mentale kwetsbaarheid, een beperking of ziekte, een rouwproces, je afkomst, je gender, … We willen De Warmste Week steunen, vandaar dat we met Moen Live opnieuw de Warmste Moense Markt, de Warmste Moense Wandeling en de Warmste Moense Kunstveiling organiseren”, verduidelijkt Geert Delaey.

Warmste Markt

Op zaterdag 14 december organiseert men de Warmste Moense Markt en kan men vanaf 16 uur terecht bij diverse standhouders. “Hun artikelen worden aangeboden ten voordele van de Warmste Week. Voor een hapje en een drankje kan je terecht bij de bar van De Steenbakkers, Hert en Ziel, Moen Live of binnen bij Edgard in Den Voerman. Kinderen zijn vanaf 16 uur welkom om onder begeleiding van kunstenaar Edgard Antoin vogelkastjes te schilderen. Inschrijven kan via 0486 08 67 43.”

Zondag 15 december is iedereen vanaf 9 uur welkom voor de Warmste Moense Wandeling. “Dit is een uitgestippelde wandeltocht over diverse afstanden. Nadien kan men er nagenieten bij een hapje en een drankje en in de namiddag zijn er lekkere pannenkoeken te verkrijgen”, licht Geert Delaey verder toe.

Lokale kunstenaars

Om 15 uur begint de Warmste Moense Kunstwerkveiling, waar je werken van lokale kunstenaars kan ontdekken en kopen. Een perfecte kans om kunst uit onze regio mee naar huis te nemen.

“Bij de twee voorgaande edities was het nogal een succes. We hebben door onze kunstveiling in deze twee edities samen maar liefst zo’n 14.000 euro kunnen ophalen voor het goede doel. Het principe was redelijk eenvoudig. De kunstwerken worden door de donor volledig afgestaan. Wij zorgen voor de veiling en de verkoopprijs gaat integraal naar De Warmste Week. Gezien de veiling enkel ‘in real life’ plaatsvindt, moeten wij ons beperken tot een 20- à 30-tal werken”, vertelt Edgard Antoin.

Het Warmste Moense Weekend wordt zondagavond om 18 uur afgesloten met een optreden van Joachim Wannyn.