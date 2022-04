Mobiele beweegbank in Rumbeke nodigt uit tot rusten, ontmoeten en bewegen

Binnen het grote sportaanbod neemt de Stad Roeselare een echte voortrekkersrol. Zo zet de Stad haar missie om iedereen aan het bewegen te krijgen verder en verder.

Zo zijn er tal van permanent toegankelijke beweegtoestellen op het openbaar domein. Denk maar aan fitnesstoestellen in het Stadspark, de sportkooi op het Stationsplein, een basketring, het skatepark op Trax, enz.

Naast het reeds ruime aanbod aan toegankelijke beweegtoestellen op het openbaar domein, investeerde Stad Roeselare recent ook in een beweegbank IPitup. Dat is geen klassieke zitbank, maar een bank die voorzien is van hendels, beugels, trappen,… Een beweegbank heeft op die manier dus meerdere functies zoals rusten, ontmoeten én bewegen.

Voor iedereen

De beweegbank kan door iedereen gebruikt worden, ongeacht leeftijd, geslacht of fysieke mogelijkheden. Op de bank zijn afbeeldingen van mogelijke oefeningen aangebracht. Daarnaast is er ook een app beschikbaar die heel wat inspiratie biedt.

De mobiele beweegbank wordt geplaatst nabij WZC Sint-Henricus, in de recent aangelegde open tuin ter hoogte van de Sint-Petrus- en Paulusstraat. De beweegbank is voor iedereen toegankelijk via de drie ingangen tot de tuin (Sint-Petrus-en-Paulusstraat, Kerkplein en Sint-Rochusstraat). Zo zorgen Stad Roeselare en WZC Sint-Henricus voor meer ontspannings- en beweegmogelijkheden in het centrum van Rumbeke.