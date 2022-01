Minister Crevits is op oudejaarsdag voor de tweede keer oma geworden

Na een zwaar politiek jaar vol coronazorgen heeft Vlaams minister Hilde Crevits in extremis 2021 in opperste vreugde kunnen afsluiten. Op oudejaarsdag is ze voor de tweede keer oma geworden. Een zoontje Theo voor haar zoon Bram Devolder (29) en zijn vrouw Eveline Vanthorre (30).

Theo werd op vrijdag 31 december rond de middag in de kraamafdeling Rembert van het AZ Delta in Torhout geboren, de thuisstad van de minister. Op de valreep geen nieuwjaarskindje dus. Een broertje voor Estée, die half februari 2 jaar wordt. Uiteraard is ook Kris Devolder, de man van Hilde Crevits, in de wolken met zijn tweede kleinkind. Brams jongere zus Soetkin voelt zich al even blij.

Het valt te begrijpen dat de jonge ouders de geboorte van hun baby zoveel mogelijk uit de media willen houden om er in alle intimiteit van te genieten. Ze vragen om hun privacy te respecteren. Maar dat de hele familie dolgelukkig is, ook die van mama Eveline uit Ichtegem, daar hoeft niet aan getwijfeld te worden. Net als zusje Estée zal Theo ten volle gekoesterd worden.