Middelkerke opent met trots Casino Silt: “Kroon op ons werk en een trotse stap naar de toekomst”

Op 22 maart 2024 werd Casino Silt, het gloednieuwe casinogebouw van Middelkerke, feestelijk ingehuldigd. Het prestigieuze project, dat vijf jaar in ontwikkeling was en 90 miljoen euro heeft gekost, markeert een nieuw tijdperk voor de badplaats. Het gebouw combineert een unieke architectuur met talrijke recreatieve mogelijkheden en belooft een toeristische en economische hefboom te worden.

In februari 2022 ging de eerste spade in de grond voor de bouw van Casino Silt. Het ambitieuze project kende echter een hobbelig parcours, met onder andere een verandering van bouwheer en een corruptieonderzoek. Het bouwteam Nautilus en architectenbureau ZJA slaagden er uiteindelijk in een ontwerp te realiseren dat gebouw en duinlandschap naadloos integreert. Tijdens de piekfases waren er dagelijks 450 arbeiders actief om de strakke deadlines te halen, al moest de opening toch met drie maanden worden uitgesteld.

Casino Silt biedt meer dan traditionele gokfaciliteiten. Het complex omvat een luxueuze speelzaal, een hotel met 70 kamers, een evenementenhal, en diverse culinaire mogelijkheden. Het panoramische uitzicht op de Noordzee is een absolute blikvanger. Burgemeester Jean-Marie Dedecker noemde Silt tijdens de opening “een belevingscentrum dat Middelkerke opnieuw op de kaart zet.” De integratie in een nieuwe zeewering benadrukt het innovatieve karakter van het project.

De opening van Casino Silt was een groots spektakel. Tijdens het galabanket traden artiesten zoals Natalia en Sandra Kim op voor 450 genodigden. Tijdens het openingsweekend lokte de opendeur, samen met de gratis openingsshow vol muziek, lasers en vuurwerk, maar liefst 25.000 nieuwsgierige bezoekers. Deze grote opkomst benadrukt de aantrekkingskracht van het nieuwe iconische gebouw, al zorgde de drukte voor lange wachtrijen.

Ook kritiek

Hoewel de opening een succes was, blijft kritiek niet uit. Er is bezorgdheid over het bouwpuin dat op het strand achterbleef en de steile wandelpaden die minder toegankelijk zijn voor mensen met beperkte mobiliteit. De evenementenzaal biedt weinig comfort voor het publiek, wat bij velen nostalgische gevoelens oproept naar de legendarische Baccarazaal.

Casino Silt symboliseert de ambities van Middelkerke om zich te onderscheiden aan de Belgische kust. Met een geraamde jaarlijkse inkomstenstroom van 3 miljoen euro, voor de gemeente, verwacht burgemeester Dedecker dat Silt een economische boost zal geven. “Dit project is een kroon op ons werk en een trotse stap naar de toekomst”, aldus de burgemeester.