“Mensen zouden eens moeten leren om doorheen die rolstoel te kijken”: Lieselot verkocht sleutelhangers voor De Warmste Week

In het Warmste Huis in Brugge kwam ook Lieselot Pladys (35) uit Veurne haar verhaal over eenzaamheid vertellen. Lieselot, die al haar hele leven in een rolstoel leeft en een visuele beperking heeft, voelde zich vooral tijdens en kort na haar zwangerschap erg eenzaam. Ze maakt graag zelf sleutelhangers en verkocht die voor het goede doel.

Lieselot Pladys uit Veurne werd enige tijd te vroeg geboren en liep daarbij hersenschade op. Daardoor zit ze al zo goed als haar hele leven in een rolstoel en kampt ze met een visuele beperking. Lieselot ziet in principe alles maar het komt met een vertraging.

Daardoor heeft ze het soms moeilijke om eenvoudige handelingen te doen, zoals het verversen van een pamper. Ondanks haar beperkingen kon ze studeren en ontmoette ze een man waarmee ze nog steeds gehuwd is. Lieselot werd twee jaar geleden mama van Lily-Rose.

Eenzaamheid

“Dat was natuurlijk een heel mooie gebeurtenis maar toch had ik het vaak moeilijk tijdens en zeker ook na die zwangerschap”, zegt Lieselot. “Ik voelde me vaak alleen omdat het door mijn beperking wat moeilijker is om babybezoek te ontvangen. En ik had heel erg het idee dat mensen, en ook andere moeders, me vreemd aankeken omdat ik een moeder ben met een beperking. Het voelde vaak alsof ik me dubbel zo hard moest bewijzen om aan te tonen dat ik echt wel een goede mama ben. En dat ben ik ook echt wel, durf ik wel zeggen.”

“Mensen zouden eens moeten leren om doorheen die rolstoel te kijken. Ik ben een vrouw zoals vele andere, met problemen en bekommernissen die andere vrouwen en moeders ook hebben.”

Niet zo moeilijk

“Hoe mensen dan moeten reageren op iemand met een beperking? Gewoon doen, het gesprek aangaan, luisteren… Zo moeilijk is het niet”, gaat Lieselot verder.

“Laat mensen met een beperking gewoon deel uitmaken van de samenleving.” Lieselot heeft een hobby waar ze best wel intensief mee bezig is en dat is het zelf maken van leuke sleutelhangers. “En nu heb ik er dus een reeks gemaakt die ik heb verkocht voor De Warmste Week en dat heeft 205 euro opgebracht. Ik ben blij dat ik toch een klein steentje heb kunnen bijdragen.”

