Mensen met beperking schitteren tijdens ‘Ster voor één dag’: “Ze hadden totaal geen podiumangst”

21 personen met een beperking genoten zaterdag in zaal OCAR in Rumbeke van de dag van hun leven. Dankzij vzw De Denker en catwalkspecialiste Kristel Hendrix waren zij de ‘Ster voor één dag’. “Mooi om te zien dat ze totaal geen podiumangst hebben.”

Vzw De Denker en de catwalkschool van Kristel Hendrix pakten voor het eerst uit met een wel erg opmerkelijk initiatief. “We toveren vandaag 21 personen met een beperking om tot echte sterren. Enkele ervaren kappers en leerlingen van VISO namen onder andere hun haren onder handen”, aldus organisator Stefaan Bogaerts. Kristel Hendrix gaf de enthousiaste sterren daarna tal van tips over op de catwalk paraderen. “Nee, podiumangst hebben onze 21 sterren niet.”

Enthousiast

Onder andere Laurens Verhelle, gekend van het televisieprogramma Down the Road, genoot met volle teugen. “Ik keek echt uit naar vandaag. Ik ben zelfzeker en verlang dan ook om straks voor heel veel mensen op het podium te schitteren. Sowieso blijf ik me mezelf”, aldus de jongeman met het syndroom van down.

Ook de ogen van Thibaut Vanexe uit Roeselare, die een zware vorm van autisme heeft, fonkelden. “Ik geniet met volle teugen. Eergisteren (vrijdag, red.) ben ik nog, speciaal voor vandaag, naar de kapper geweest. Dit is een erg mooie dag. Ik voel me vandaag echt speciaal.” Ook zijn mama Lynsey Dedeine is de organisatie echt dankbaar. “Vandaag heb ik alle familieleden die zo goed voor Thibaut zorgen uitgenodigd om mee te genieten van het spektakel. Zij verdienen dat voor hetgeen ze voor mijn zoon doen.”

Voor Marthe Hallaert uit Izegem is een podium niet nieuw. Zij danst bij een vereniging in Izegem. “Maar hier wil ik nog wat meer ervaring op doen. Ik ben een klein beetje zenuwachtig, maar alles komt goed.” Terwijl een kapster zich ontfermt over haar haren, glundert Elise Defoort. “Dit is echt genieten. Het is de eerste keer dat ik zoiets mag doen. Op de catwalk wou ik nog wat te snel lopen, maar ik voelde me wel een echte ster.”

Vervolg?

In de namiddag was het dan zover. De geoefende en erg knappe sterren schitterden één voor één op het podium. “Iedereen is enthousiast over het evenement. Dat doet deugd want we hebben er heel veel tijd en werk in gestoken. Na een grondige evaluatie zullen we beslissen of er een vervolg komt”, aldus Stefaan Bogaerts. De opbrengst van ‘Ster voor één dag’ gaat naar de G-werking van voetbalvereniging Club Roeselare.