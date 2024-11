Mensen met een beperking schitteren tijdens ‘Ster voor één dag’ in Roeselare: “Het avontuur van hun leven”

22 mensen met een beperking beleven op zaterdag 30 november de dag van hun leven. Dankzij vzw De Denker en de catwalkschool van Kristel Hendrix schitteren ze op de catwalk tijdens een grote show in zaal OCAR in Rumbeke. De opbrengst van het evenement gaat naar het goede doel: de G-sportwerking van Club Roeselare.

Kristel Hendrix, miss Universal World Woman of the Year 2018, opende vorig jaar in Assenede haar eigen catwalkschool. “Ik droomde er al een tijdje van om iets te organiseren voor mensen met een beperking.” Tijdens een fotoshoot met de Roeselaarse fotograaf Stefaan Bogaerts sprak ze die wens uit. “Ik liet het idee even waaien, maar toen Kristel het me een tijdje later terug voorstelde, heb ik ‘ja’ gezegd”, aldus Stefaan.

Onvergetelijke ervaring

Hij schakelde de hulp van vzw De Denker in om een groot evenement op poten te zetten. De voorbije maanden werd het concept ‘Een ster voor één dag’ uitgewerkt. “We schreven tal van voorzieningen voor mensen met een beperking in West- en Oost-Vlaanderen aan”, aldus Stefaan. Uiteindelijk kwamen er 22 inschrijvingen binnen. “Mensen met heel uiteenlopende beperkingen die zich straks wagen aan het avontuur van hun leven.”

Aftellen is het nu naar zaterdag 30 november. Dan worden de 22 sterren ’s ochtends ontvangen in zaal OCAR. Daar nemen studenten haartooi van Viso en enkele ervaren kapsters, die speciaal voor het evenement hun zaak sluiten, de haren van de sterren onder handen. Na een fotoshoot neemt Kristel hen op sleeptouw tijdens een catwalktraining. “Dankzij de steun van All-Bouw zullen ook rolstoelgebruikers op het podium van OCAR kunnen schitteren”, aldus Stefaan. Na een pastamaaltijd is het voor de 22 sterren uitkijken naar het grote moment. Om 15 uur schitteren zij tijdens een show, gepresenteerd door Steven Maes en Nette Verhulst. “Een honderdtal vips schreef zich inmiddels al in, maar ’s middags kan men ook gratis komen kijken naar de show. Drankjes zijn aan democratische prijzen beschikbaar.”

Goede doel

De opbrengst van het evenement wordt geschonken aan de G-voetbalwerking van Club Roeselare. “Maar de grote winnaars van die dag zijn de 22 sterren. Zij genieten niet enkel van een onvergetelijke ervaring op de catwalk, maar gaan ook naar huis met twee goedgevulde goodiebags”, aldus Kristel.