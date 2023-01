Martine Lepla leerde honderden kinderen zwemmen: “Ik heb van hobby mijn beroep kunnen maken”

Honderden Ieperlingen leerde Martine Lepla zwemmen, als trainer én als leerkracht LO in het Lyceum, maar nu focust ze zich met veel ambitie en gedrevenheid op de competitiezwemmers van iSwim. En voor hen is ze harder dan voor de kleintjes.

Sinds 1 september is Martine Lepla met pensioen als leerkracht Lichamelijke Opvoeding in het Lyceum, maar veel tijd om van haar welverdiende rust te genieten heeft ze nog niet gehad. Als hoofdtrainer van zwemclub iSwim is ze immers dag in dag uit bezig met haar taak. “Ik heb nu gewoon nog meer tijd voor het zwemmen”, vertelt ze. “Een zwart gat bij mij, dat bestaat niet. Ik ben altijd bezig, ik zit nooit te niksen.”

Was je als kind al een bezige bij?

“Als kind combineerde ik meerdere sporten: drie keer in de week turnen, vijf keer in de week atletiek, de volleybalschoolploeg, elf jaar basket… En zwemmen natuurlijk. Ik leerde zwemmen toen ik vijf was en thuis was het de gewoonte dat we elke dag gingen zwemmen, ‘s morgens voor school in het openluchtzwembad. Sport was mijn grootste hobby, en ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken.”

Je bent ook al 27 jaar zwemtrainer. Hoeveel kinderen leerde je al zwemmen?

“Geen idee, maar heel veel. Als leerkracht ging ik na schooltijd op vrijwillige basis naar het zwembad met kinderen die niet konden zwemmen. Ik deed dat gratis, omdat ik vind dat elk kind moet kunnen zwemmen. Momenteel geef ik echter hoofdzakelijk training aan competitiezwemmers.”

Wat voor soort trainer ben je? Streng of eerder mild?

“Ik heb een hart voor de kleintjes en dan probeer ik hen zo positief mogelijk te stimuleren en lief te zijn. Als het gaat over competitiezwemmen vind ik dat je nog mild moet zijn met de jongeren, maar met de ouderen moet je harder zijn. Omdat het toch om prestaties gaat. Je kunt geen competitiezwemmers op niveau brengen als je ze te vrij laat. Ik denk dat ik mij er niet goed zou bij voelen als ik ze niet tot op een bepaald niveau kan brengen. Elk kind moet de kans krijgen om het hoogst haalbare uit zijn capaciteit te halen.”

Haal je daar veel voldoening uit?

“Ja, daar voel ik me echt gelukkig bij. Ook omdat ik zelf op topsportniveau gezommen hebt. Mijn kinderen ook en je weet dat zij gelukkig zijn. Je ziet dat je ze naar een hogere niveau kan tillen. Ieder jaar kunnen we met een groep zwemmers naar het BK en de Vlaamse kampioenschappen. Ooit kwamen we in het totale klassement op het BK uit als beste jeugdclub. Dat zijn toch heel mooie dingen om mee te maken.”

Eind december werd RYSC, die andere Ieperse zwemclub, opgedoekt. Voelen jullie daar iets van?

“Wij hebben geprobeerd zoveel mogelijk leden over te nemen, maar het is ons niet gelukt om iedereen binnen te halen. Je moet er immers toch voor zorgen dat je kwaliteit kan blijven bieden en ik denk dat we nu aan onze maximumcapaciteit zitten.”

Hoeveel leden heeft iSwim nu?

“Zwemmers: 270 à 280. Wij zijn begonnen met 18 zwemmers en jaar na jaar kennen we een stijging. Momenteel zijn er wachtlijsten. Mensen hebben het daar soms moeilijk mee. Bij de kleintjes hanteren we een maximum van veertien kindjes voor drie trainers.

Je kunt geen competitiezwemmers op niveau brengen als je ze te vrij laat

Als je dat optrekt naar twintig, dan kan je hen onmogelijk begeleiden. 25 meter kunnen zwemmen, is niet veel. Je kan je niet permitteren dat er ooit iets gebeurt.”

Stad Ieper verlaagde de temperatuur het zwembadwater om energie te besparen. Voelen jullie dat?

“Het is verbeterd. Men had het met een volle graad naar beneden gehaald, maar intussen heeft men ondervonden dat dit iets te veel was en werd er weer een halve graad bij gedaan. Dat maakt een enorm verschil.”

Merken jullie dat het huidige zwembad oud en versleten is?

“De afzuigcapaciteit is er niet meer, systemen gaan kapot, het dak is naar beneden komen, regelmatig komen er stukken uit de vloer… Toen ze het bad bouwden vroeg ik of het over de hele lengte anderhalve meter dieper kon. Dat kon, maar dan moesten ze alle installaties vervangen. Dat betekent dat die installatie vrijwel continu op zijn maximumcapaciteit heeft moeten draaien, dus het kan niet anders dan dat die versleten is.”

Kijk je uit naar het nieuwe zwembad?

“Uiteraard. We zijn heel tevreden dat het bestuur ervoor heeft gekozen om op een nieuwe locatie te bouwen, waardoor het huidige zwembad niet hoeft te sluiten. Anders zou de club gedoemd zijn. Al die kinderen die geen kans meer hebben om te leren zwemmen, 300 leden die in de kou staan, al die vrijwilligers die weer zouden moeten herbeginnen van nul… Daar zou het op neerkomen.”

Ben je een trotse Ieperlinge?

“Zeker. Waarom zou ik niet trots zijn op een stad die zoveel inspanningen levert voor de sport. Trouwens, niet alleen op sportief gebied is Ieper een stad om trots op te zijn, ook de Grote Markt en omgeving mogen gezien worden.”