Marie-Jeanne (83) trakteert vinder van dure verloren ring op etentje

Weduwe Marie-Jeanne Roose (83) is zo blij dat de dure ring die ze in januari verloor weer terecht is dat ze de eerlijke vinder trakteerde op een etentje. “Ik ben bijzonder gelukkig dat ik de ring terugheb, want het was het laatste geschenk van mijn man André voor hij acht jaar geleden overleed.”

Marie-Jeanne baatte jarenlang behangzaak Pierins in de Suveestraat in Brugge uit en is de moeder van voormalig schepen Philip Pierins en van muzikant Vincent Pierins. Haar man overleed acht jaar geleden, maar ze vond troost in de laatste ring die ze van hem kreeg. Tot ze de ring verloor… Dat gebeurde vermoedelijk in januari tijdens de herdenkingsviering voor pastoor Michiel Hostens in de kerk van Male. Pas een dag later kwam het besef dat ze haar dure ring verloren was. In alle stilzwijgen ging ze met Carlos De Rock van de parochiale werkgroep Male waar wij Wonen op zoek naar de dure ring, maar zonder succes.

Herman Van Parys (63) uit Brugge vond de ring wel en gaf zijn vondst af bij de politie van Brugge. Via Facebook werd een oproep geplaatst om de eigenaar van de ring terug te vinden. “Ik heb de ring gevonden, toen ik iets met mijn voet raakte. Dat bleek bij nader inzien een ring”, vertelt Herman die blij is dat de eigenares terecht is.

“Ik ben bijzonder gelukkig dat ik de ring terugheb, want het was het laatste geschenk van mijn man André. Die ring heeft voor mij een grote emotionele waarde. De ring was gemaakt van safir en briljant en kwam van juwelier Yzerbyt uit Sint-Kruis. Ik trakteer daarom met plezier de vinder en Carlos De Rock en hun echtgenotes op een etentje in de Duc de Bourgogne. Het werd een gezellige namiddag.” (SR)