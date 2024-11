Marie (11) bereidt lentefeest voor op speciale manier: “Elke maand een goed doel”

Marie De Sutter is elf jaar en woont in de Potteriestraat in Varsenare. Ze heeft een hart van goud. In de aanloop naar haar lentefeest verricht ze vanaf nu een resem goede onbaatzuchtige daden.

Marie groeit op in het nieuw samengestelde gezin van Tim De Sutter en Isabel Decramer. Haar jongere broer Jules is 9 jaar. Emile is 15 en Manon is 17 jaar. Maar bovenal werd ze opgevoed met een groot hart. “We kwamen op dit idee omdat Marie eigenlijk daar reeds flink mee bezig is en zo’n dingen eigenlijk op haar lijf zijn geschreven”, vertellen ouders Isabel en Tim.

“Ze heeft al voor diverse situaties gestaan waarbij ze opkwam voor iemand waar anderen dat niet deden. En vaak ten koste van zichzelf. Ze kan gewoon niet tegen onrecht.”

Hulpvaardig

De appel valt blijkbaar niet ver van de boom. “Ja, we zijn ook wel zo”, pikt Isabel meteen in. “Marie is heel hulpvaardig, heel dankbaar. Als er iemand in nood is, bloedt haar hart. Net als het mijne”, lacht ze. “Ze wil direct helpen en denkt na over de dingen. Ook Tim heeft dat in zich. Toen er in Oostende eens iemand op straat lag, liepen verschillende mensen gewoon voorbij. Tim niet, hij hielp.”

Kooksessie

Marie werd door haar ouders uitgedaagd om in de aanloop naar haar lentefeest maandelijks een goed doel te steunen. Mama Isabel selecteerde mee de goede doelen en legde de contacten. “Ik ga in de komende periode aan de slag als vrijwilliger in woon-zorgcentrum Avondrust. Daar zal ik praten, een spelletje spelen of zelfs wandelen met de bejaarden”, zegt Marie.

“Ook een kooksessie met mijn mama in Poverello is reeds ingepland. Volgend jaar ga ik ook nog op bezoek bij vluchtelingen en bij mensen met een beperking. Ook voor dieren en de natuur wil ik iets doen. Ik ga reeds op stap met honden uit het asiel en doe dit verder. Daarnaast ruim ik vaak afval op als ik skeeler. Nu plan ik een opkuisactie in de hele wijk. En schrijf ik brieven voor Amnesty International. Ondertussen verkoop ik snoep en zelf gebakken wafels voor De Warmste Week. Ik heb reeds 260 euro ingezameld, maar hoop om 400 euro te kunnen storten.”

Leefwereld

Om haar klasgenoten te inspireren, maakt Marie momenteel een presentatie. Maar het louteringsmoment wordt haar lentefeest, waar de beelden van haar mooie daden zullen getoond worden. “We zijn trots op haar”, zeggen ouders Tim en Isabel. “Het zijn niet alleen goede daden, maar ook levenslessen. Dit is een enorme verruiming van de leefwereld van Marie.” (PA)