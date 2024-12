Maria (105) en dochter Rita blikken terug op mooi verjaardagsfeest: “2024 was speciaal jaar”

Was dit het feestje van 2024? Maria Maddelein mocht tijdens een mooi verjaardagsfeest maar liefst 105 kaarsjes uitblazen. Daarmee is ze één van de oudste West-Vlamingen en sowieso de oudste Gistelnaar. “Het krantenartikel over het verjaardagsfeest wordt netjes bewaard.”

Tijdens de Eerste Wereldoorlog vluchtten de ouders van Maria naar het noorden van Parijs. Op de terugweg, nabij Lille, werd ze geboren in 1919. Haar ouders, afkomstig uit Ieper, hadden een aannemersbedrijf en speelden een belangrijke rol bij de wederopbouw van de stad. Via de jeugdbeweging leerde ze haar man kennen, Gistelnaar Andries Desplenter. Toen ze in 1947 trouwden, gingen ze er ook wonen. Het koppel had een groothandel in voedingswaren, daarna was Andries in de jaren 1970 stichter van de eerste VAB-rijschool in Gistel en Oostende. Na zijn overlijden in 1980 zette ze zelf de school een tijdje voort. Maria zag een ferm stukje van de wereld en ging op 89-jarige leeftijd nog naar de Elzas op reis.

Krantenartikel

Intussen woont ze in bij dochter Rita in Snaaskerke. Om haar 105de verjaardag te vieren, organiseerde de familie een groot feest in hoevehotel Ter Haeghe. Ook deze krant was van de partij om die toch wel unieke verjaardag bij te wonen. “Ze heeft echt heel erg hard genoten van het feest”, opent Rita. “De schoonste van al mijn verjaardagen, zei mama achteraf. En ze weet nog heel goed wat er toen allemaal gebeurd is. Ze maakte het feest heel bewust mee, ook al was het best druk – noem het een gezellige drukte. En ja, het krantenartikel van jullie ligt hier netjes aan de kant.” (knipoogt)

Toch hing het feest aan een zijden draadje. “Een paar dagen voor de verjaardag maakte ik een pijnlijke val”, zegt Rita. “Ik heb vele uren op de grond gelegen, maar mama kon me niet horen roepen omdat de televisie veel te luid stond. Ik liep een zware breuk op net onder mijn heup en moest naar het ziekenhuis. Maar het feest afgelasten? Nee, dat wilden we niet doen: het moést kunnen plaatsvinden. De dokter die me behandelde heeft me ook prima geholpen om me toch ook op het feest te krijgen. (lacht) Ik was een halve junkie door de medicatie, maar voelde amper pijn en zat in een zeer goeie rolstoel. Terwijl ik niet alles zo goed herinner, weet mama het beter dan ik.”

Door de val en ziekenhuisopname van dochter Rita, kon Maria echter niet thuis alleen blijven wonen. “Ik diende acht weken te revalideren en in die periode moest mama in kortverblijf naar een woonzorgcentrum. Uiteindelijk heeft ze in al die tijd in verschillende centra verbleven in Oostende, Middelkerke en Blankenberge. Mama werd goed verzorgd, maar het werd al snel duidelijk dat een permanent verblijf haar eigenlijk geen goed zou doen. Mama is helder van geest, maar veel sociaal contact met andere bewoners had ze niet. En kijk, ik ben midden december terug naar huis mogen gaan – ik revalideerde acht weken in d’n Imbo (het vroegere BZIO, nu Klief, red.) – en nu wonen we weer samen.”

De Romeo’s

Eerder dit jaar dienden Rita en Maria ook te verhuizen van de Nieuwpoortsesteenweg naar de Roodkapjesstraat in Snaaskerke. “Och, onze vorige woonst had onder meer vochtproblemen en we moesten daar echt weg. Hier in Snaaskerke zitten we echt goed. Zo zijn er een slaapkamer en badkamer voor mama beneden. Positief was dan weer dat mama de Romeo’s in levende lijve kon zien optreden én persoonlijk mocht ontmoeten. Zo zie je maar, 2024 ging alle kanten op en was een speciaal jaar.”

Rita moet nog altijd revalideren. “Ik zit met een pin en vijzen onder mijn heup en verplaats me met een rollator”, vertelt ze. Maar samen met Maria zal ze zich erdoor trekken. “Onze eindejaarsplannen? Daar hebben we nog niet te veel over nagedacht. We spenderen de feestdagen met ons tweetjes. Omdat we niet zo mobiel zijn – ik mag nog niet met de auto rijden – zoeken we het niet te ver.” En de plannen voor volgend jaar? “Oei, nink, die heb ik nog niet”, schrikt Maria van de vraag. “Speciale wensen heb ik niet. Laat het ons op een goeie gezondheid houden, dat is het aller- en allerbelangrijkste.”