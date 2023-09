Mama Romina zet zich opnieuw in voor Boven de Wolken: “Zo wordt Jarid niet vergeten”

WIJTSCHATE/POPERINGE/DIKKEBUS Na 7,5 maanden zwangerschap verloren Romina Goudeseune en Matthew Samyn uit Wijtschate hun eerste kindje. Jarid werd stilgeboren op 29 december 2016. Samen met haar beste vriendin Kyani Lahoutte uit Poperinge en schoonbroer Mathias Leniere uit Dikkebus organiseert ze op zaterdag 23 september een benefiet ten voordele van vzw Boven de Wolken in OC Rookop in Reningelst.

“Jarid was ons eerste kindje. Hij is gestorven in mijn buik na 7,5 maanden zwangerschap en werd stilgeboren op 29 december 2016”, vertelt Romina. Het gezin kreeg met Tristan (5) en Lennert (3) nog twee zoontjes. “Onze baby zag er tijdens echo’s en controles perfect uit. Begin december merkte de gynaecoloog bij een consultatie wel op dat Jarid wat groeiachterstand had. Op aanraden van hem gingen we voor een tweede opinie en daar kregen we het advies om een vruchtwaterpunctie te laten uitvoeren.”

Trisomie 18

Een dag later, 21 december 2016, werd een vruchtwaterpunctie uitgevoerd in UZ Gent. “Jarid zijn hartje had een ongewone vorm en hij had een onregelmatige hartslag. Daarnaast bleek hij ook maar één niertje te hebben. Toen kregen we al te horen dat Jarid eigenlijk geen schijn van kans had… Jarid had trisomie 18, een afwijking van de chromosomen. Hij zou nog tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte sterven. Een klein percentage overleeft en wordt maximum 1 jaar. Bij een controle bleek dat Jarid in mijn buik overleden was. In het Jan Ypermanziekenhuis is Jarid stilletjes geboren op 32 + 6 weken. Hij woog 1,130 kg en mat 25 cm.”

Benefiet

Samen met haar beste vriendin Kyani Lahoutte uit Poperinge en schoonbroer Mathias Leniere uit Dikkebus organiseert ze op zaterdag 23 september een benefiet ten voordele van Boven de Wolken in OC Rookop, Heuvellandseweg 1 in Reningelst. “Ik vind het jammer dat we vzw Boven de Wolken niet hebben gecontacteerd, want veel foto’s van Jarid hebben we niet. Door deze benefiet te organiseren, wordt Jarid niet vergeten. Het doet deugd om dit te doen.” Vzw Boven De Wolken maakt mooie foto’s van sterrenkindjes. De ‘Beenham à Volonté’ opent om 17.30 uur de deuren en eten kan vanaf 18.30 uur. Ook afhaal is mogelijk. Volwassenen betalen 17 euro en kinderen 9 euro. Een steunkaart kan je ook kopen en die kost 5 euro.