Malika Boumaaza (38) bracht yoga naar Ieper: “Mijn oudste leerling was 104 jaar”

Toen Malika Boumaaza zestien jaar geleden kennismaakte met yoga, vonden veel mensen het nog zweverig gedoe. Ondertussen leerde de 38-jarige Hollebeekse honderden Ieperlingen de Krijger en de Neerwaartse Hond aan. “Mijn missie is om mensen te laten kennismaken met yoga en mindful bewegen.”

Als er iemand in Ieper is die alles weet over yoga, dan is het ongetwijfeld Malika Boumaaza. Al ruim tien jaar lang is ze dé pleitbezorger van de hindoeïstische bewegingsleer in de kattenstad. We spreken met haar af in Het Perron, waar ze die ochtend yogales geeft aan een twintigtal senioren voor Zorgnetwerk Ieper. “Mijn passie en missie is om mensen bewust te maken van hun lichaam door middel van yoga en mindful bewegen. Dit komt hier in de westerse wereld te weinig aan bod.”

Hoe heb je yoga ontdekt?

“Heel toevallig. Ik kocht ooit een boekje bij Delhaize met een dvd met korte yogalesjes van een kwartier. Toen ik die lessen thuis begon te volgen, was ik direct verkocht. Ik zat op dat moment ook in een moeilijke periode in mijn leven en yoga was mijn redding. Ik vond het contact met mijn lichaam terug. Ik was heel ver verwijderd van mijn gevoel en zat helemaal in het ‘doen’. Yoga leerde me weer voelen en ademen, waardoor ik dichter bij mezelf kwam. Mijn yogamat is een spiegel. Alles waar ik mee worstel op mijn mat, zie ik ook terug in mijn dagelijks leven. Bijvoorbeeld bij balansoefeningen: als ik geen balans heb op de mat, mis ik die vaak ook in mijn leven. Het is echt een spiegel van hoe ik me voel.”

Heb je verschillende niveaus in yogabeoefening?

“In het begin was ik heel competitief met mezelf en wilde ik alle houdingen perfect uitvoeren. Maar naarmate ik groeide in mijn eigen praktijk en als docent, besefte ik dat het niet gaat om de poses, maar om bewust bewegen en ademhalen. Mensen willen vaak gewoon vertragen en naar binnen keren. Het is mooi als je je benen in je nek kunt leggen, maar dat is niet de essentie van yoga. Het gaat om de innerlijke ervaring en het vinden van rust.”

“Je benen in je nek kunnen leggen, is niet de essentie van yoga”

Is yoga geschikt voor alle leeftijden?

“Ja, natuurlijk! Mijn oudste leerling was 104. Ik geef bijvoorbeeld les aan pijnpatiënten in het Jan Yperman Ziekenhuis en aan bewoners van Home Vrijzicht in Elverdinge. Daarnaast gaf ik ook al yogalessen aan kinderen vanaf twee jaar. Ook zij ervaren soms stress, bijvoorbeeld bij de overgang naar de basisschool. Het is verrassend hoeveel rust ze kunnen vinden door eenvoudige yogahoudingen en ademhalingsoefeningen. Yoga kan iedereen helpen, ongeacht de leeftijd of fysieke gesteldheid, om dichter bij zichzelf te komen en stress los te laten.”

Ik las op je website dat je ook soundhealing, Talking to the Chakras en reiki doet. Wat houdt dat in?

“Soundhealing werkt met kristallen klankschalen om trillingen in het lichaam op te wekken, omdat we voor 70 procent uit water bestaan. De klanken kunnen blokkades opheffen en werken diep door, zelfs op celniveau. Het is wetenschappelijk bewezen dat geluid kan helpen bij het verminderen van kankercellen. Ik behandel ook mensen met kanker, maar altijd in combinatie met hun reguliere therapieën. Ik werk nauw samen met artsen om zo het beste voor de patiënt te bereiken. Ik heb ook mensen met botfracturen volledig zien herstellen na soundhealingsessies.”

Heb je opmerkelijke resultaten gezien?

“Ja, ik heb al heel bijzondere dingen meegemaakt. Zo volgde ik eens een driedaagse begeleide meditatie in Parijs waarbij een slechtziende deelnemer plots beter begon te zien. Dit had te maken met diep opgeslagen emoties uit de kindertijd, zoals het onbewust niet willen zien of horen van bepaalde dingen. Het toont aan hoe sterk de kracht van de mind en het lichaam kan zijn. Deze ervaringen hebben mij doen inzien hoe krachtig innerlijke heling kan zijn, maar niet iedereen staat daar direct voor open. In Nederland staan ze al veel verder op dat gebied, hier begint het nu langzaam door te breken.”

Word je soms geconfronteerd met negatieve reacties?

“Ja, maar zulke mensen nodig ik uit om een sessie bij te wonen. Na één sessie zijn ze meestal overtuigd. Ik vind het een uitdaging om sceptici te overtuigen. Vaak komen ze voor het eerst met een afwachtende houding, maar als ik zie hoe mensen ontspannen en echt tot rust komen, maakt me dat gelukkig. Het is mooi om die transformatie te zien, vooral als het voor hen iets nieuws is.”

Hoe is het om in Hollebeke te wonen?

“Heel fijn. Het is een leuke buurt met openminded mensen. Ik geef veel lessen in Ieper, dus het is handig dat ik dichtbij woon. Ieper is een prachtige stad met een rijke geschiedenis en een hechte gemeenschap. Ik ben trots om hier te wonen. Er is altijd veel te doen en de stad wordt goed onderhouden. Het is een plek waar ik me thuis voel, en ik ben dankbaar dat ik hier mijn praktijk kan uitoefenen.”