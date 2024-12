“Maar liefst 1.300 naast elkaar”: Vives breekt wereldrecord langste rij pannenkoeken

Op de Vives-campus in de Wilgenstraat in Roeselare rook het woensdagnamiddag heerlijk naar pannenkoeken maar proeven was er niet bij. Elke pannenkoek telde om het wereldrecord van 130 meter te breken. “Dat hebben we ruimschoots gehaald, meer zelfs, we zullen dubbel zoveel euro’s kunnen afgeven voor De Warmste Week als vorig jaar.

In Vives was het deze vandaag ongetwijfeld de warmste namiddag van het jaar. Een zeventigtal studenten, docenten, medewerkers, leden van de directie en oud-personeel van Vives Roeselare bakten er pannenkoeken voor het goede doel. Daarnaast wilden ze het record breken van de langste rij pannenkoeken. Dat stond tot vandaag op 130 meter.

“Die afstand hebben we ruimschoots overschreden”, vertelt een gelukkige Ruben Platteeuw. “Meer nog, toen het record sneuvelde bij 1300 pannenkoeken, tien per meter, zijn we gewoon blijven doorbakken want er zijn er bijna dubbel zoveel verkocht.”

“Deze recordpoging was, na de langste petit-beurretaart vorig jaar, logistiek wel lastiger. We moesten doorheen het gebouw tafels op zo’n manier opstellen zodat we aan 130 meter kwamen. Daarnaast moesten we voldoende vuren hebben op gas en elektriciteit. Gelukkig bracht elke bakker zijn eigen pan en attributen mee. Ze hebben elk ruim veertig pannenkoeken gebakken en daar hadden we tweehonderd liter melk, 1600 eieren, 25 kilogram boter, elf liter olie, dertig kilogram suiker en honderd kilogram bloem voor nodig.”

“Naast de inspanning voor het goede doel is dit ook een activiteit die voor verbinding zorgt op onze campus. Nu al dromen we van een nog grotere stunt volgend jaar. Ik zou graag alle afdelingen van Vives in Brugge, Roeselare, Kortrijk, Ieper en Torhout mobiliseren om hun eigen campusgebouwen in petit-beurretaart te maken.”

“Met deze pannenkoekenslag hopen we vrijdag toch een bedrag van 2.800 euro te kunnen afgeven aan het podium op ’t Zand in Brugge. We moeten daar al vroeg zijn en de presentatoren hopen op een pannenkoekenontbijt”, besluit Ruben Platteeuw.