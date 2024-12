Ligo, Centra voor Basiseducatie, haalde 18.843,10 euro op voor de Warmste Week in Brugge. Er werden stortingen gevraagd aan sympathisanten en over heel Vlaanderen en Brussel werden acties georganiseerd. Per opgehaalde euro spraken de cursisten ter compensatie tien minuten. Zo werd meer dan 170.000 minuten gesproken. Met elkaar en met anderen. Tegen eenzaamheid. Ze leerden vragen hoe het écht met iemand gaat.

700 cursisten over heel Vlaanderen en Brussel kwamen donderdag naar Brugge om de cheque te overhandigen. Xantha Vansteenkiste, algemeen directeur Ligo Brugge-Oostende-Westhoek zegt: “Het thema van de Warmste Week, vlammen tegen eenzaamheid, ligt Ligo nauw aan het hart. Ook onze cursisten voelen zich soms eenzaam.”

Laaggeletterd

“Door een gebrek aan kansen, sociaal netwerk, (digitale) vaardigheden of kennis van het Nederlands. Bovendien rust er een groot taboe op laaggeletterdheid. Veel mensen schamen zich en proberen het te verbergen. Ze vertellen hun dichte kring soms niet dat ze moeite hebben om mee te kunnen in de maatschappij. Dat is best eenzaam. Aan hen willen we zeggen: je bent niet alleen. Ligo ziet elke dag hoe belangrijk verbinding tussen mensen is. Daarom organiseerde Ligo een actie voor de Warmste Week.”

Maithé Franco, educatief medewerker Ligo, vult aan: “De geldinzamelactie werd uitgerold naar alle 13 Ligo-centra in Vlaanderen en Brussel. Het doel was om minimaal 10.000€ in te zamelen en zo 100.000 minuten te spreken. Het ingezamelde bedrag overtrof onze verwachtingen. Voor veel van onze cursisten is spreken niet gemakkelijk. Toch waren ze enorm gemotiveerd, want bijna iedereen herkent zich in het thema.”

Op podium

Xantha Vansteenkiste, algemeen directeur Ligo Brugge-Oostende-Westhoek zegt: “Donderdag kwamen meer dan 700 Ligo-cursisten van over heel Vlaanderen en Brussel naar Brugge om de cheque af te geven. Via een groot slotfeest kondigden we het totale ingezamelde bedrag aan. Hierna trokken we met zijn allen richting het Zand waar we op het podium onze cheque mochten overhandigen.“