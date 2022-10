Lieve huskykruising Tara (6) zoekt warme thuis

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij Het Blauwe Kruis in Brugge. Zij zoeken een thuis voor Tara (6) een kruising van een husky met een American staffordshire terriër.

“We begrijpen er helemaal niets van. Tara is echt een ge-wel-dig-e hond. En toch zit ze nu al bijna een half jaar in het asiel”, vertelt Stefanie Brandt, de adoptieverantwoordelijke van het asiel.

“Ze werd afgestaan toen haar baasjes uit elkaar gingen en beide verhuisden naar een appartement. Onze actieve Tara zou daar niet kunnen aarden.” Op korte tijd wist Tara de harten van de vrijwilligers in het asiel te veroveren.

Knuffelkont

“Ze is echt ongelooflijk lief, een enorme knuffelkont. Ze speelt heel graag buiten en is verzot op wandelen. Verder kan ze vlot mee in de auto en is ze zindelijk in huis.” Stefanie is op zoek naar mensen met een grote, goed afgesloten tuin die graag wandelen.

“Met andere huisdieren kan Tara het niet vinden, maar kinderen zijn geen probleem. Ze kan alleen thuis zijn, maar ze vindt het absoluut niet leuk. We zoeken dus ook mensen die genoeg tijd in haar kunnen steken en die dat alleen blijven langzaam willen opbouwen. Deze lieve schat verdient het echt!”, besluit ze enthousiast.