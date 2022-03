Lente (12) en haar klasvrienden verkopen koekjes voor Oekraïense vluchtelingen

De koekjesverkoop ‘Actie kOekraïne’ van Lente Verhaeghe en haar klasvrienden, ten voordele van de vluchtelingen uit Oekraïne, is vorig weekend gestart. De verkoop van de eerste lading van 1.000 koekjes was een groot succes. Dit weekend zal in de versierde foodtruck aan het koffiehuis ‘Achiel en Hector’ in de Kaankouter opnieuw een mooi assortiment koekjes verkocht worden. De inkomsten gaan integraal naar ‘Oekraïne 1212’.

De doelstelling van Lente is om in totaal 1.000 euro op te halen. “De eerste duizend koekjes werden in 200 pakjes aan 3 euro per stuk verkocht wat 600 euro opleverde”, vertelt Lente Verhaeghe (12). “Ik was zeker dat dit me ging lukken en heb mijn papa overtuigd. Hopelijk kunnen we nu nog eens 400 euro ophalen.”

Voor Lente haar papa was het een onverwacht succes. “Lente was er rotsvast van overtuigd dat ze ging slagen en ik wilde haar enthousiasme niet temperen”, klinkt Jeroen Verhaeghe. “Gelukkig dat ik haar laten doen heb en voldoende boter en bloem ben gaan halen.”

Toen Lente het nieuws vernam over het theater dat gebombardeerd was in Marioepol, wilde ze zelf iets ondernemen. “Ik vind het belangrijk dat iedereen het goed heeft in deze wereld en het leek me ideaal om de krachten te bundelen met mijn klasvrienden uit het zesde leerjaar van Buiten-school De Bergop.”

Ik bak graag, dus was het plan om 1.000 koekjes te verkopen snel gemaakt

“Doordat ik graag bak en de foodtruck hier nog stond van tijdens de coronaperiode was het plan om 1.000 koekjes te bakken en te verkopen als steunactie snel gemaakt. Ik stelde een brief op met daarin het idee, de bedoeling, de aanpak en deelde die uit in de klas, waarin we met twaalf zitten. Iedereen kon intekenen op een schema met een beurtrol. Het was supertof om te horen hoe enthousiast iedereen was, ook onze juf. Als we nog koekjes over hebben na de twee weekends, mogen we ze maandag 28 maart op school verder verkopen.”

“In Tiegem hingen we affiches op en iedereen kondigde de koekjesverkoop aan via zijn of haar netwerk”, vertelt Romy Cornette (12). “De slingers én onze mooie lach moeten de aandacht trekken en hopelijk zullen er heel wat wandelaars en fietsers stoppen. Ik vond het ook belangrijk om te helpen want je hoort telkens dat het niet goed gaat met de mensen daar in Oekraïne en dat de bombardementen blijven duren.”

Bellen met neef

“Toen Lente haar idee voorstelde, was ik direct overtuigd”, zegt Pepijn Van Nieuwenhuyze (11). “Onze juf laat ons regelmatig naar Karrewiet kijken en ook tijdens het ‘actua-moment’ komen we heel wat te weten over wat er gebeurt in de wereld. Ik heb familie in Polen, niet zo ver van de plaats waar er nu oorlog is. Elke dag bel ik met mijn neef om te horen hoe het met hen gaat. Ik ben wel ongerust.”