Leerlingen Zilvermeeuw brengen kerstkaarten rond voor De Warmste Week

Alle tweehonderd leerlingen van basisschool Zilvermeeuw in Blankenberge zetten zich vorige week in voor De Warmste Week. In het kader van ‘Vlammen tegen eenzaamheid’ maakten de kinderen kerstkaarten voor mensen die extra warmte kunnen gebruiken tijdens de feestdagen. De leerlingen van de leerlingenraad gaven de wenskaarten daarna af bij woonzorgcentra, verspreidden ze in de buurt en gaven ze mee aan de thuisverplegers van mensen die in eenzaamheid leven.

De kaartjesactie past ook binnen het jaarthema van de school, ‘Het jaar van Leo Lief’. Het figuurtje staat voor zorg, empathie en verbondenheid. “Er wordt dus niet alleen aan het welbevinden van de leerlingen gedacht, maar ook aan dat van anderen”, zegt zorgcoördinator Wenny Gurdebeke. “Met onze actie voor De Warmste Week trachtten we niet alleen de feestdagen op te vrolijken, maar ook een boodschap van zorg en verbondenheid te verspreiden.”

Het idee voor de kerstkaartenactie kwam vanuit scholengroep Impact, waar basisschool Zilvermeeuw deel van uitmaakt. “Prachtig om te zien hoe het hier tot leven is gekomen. Met hun warme inzet hopen de leerlingen niet alleen eenzaamheid te bestrijden, maar ook het belang van kleine gebaren in grote verbindingen te benadrukken. Een stralend initiatief om trots op te zijn”, besluit directeur Birgit Laporte.

Er werden in totaal 427 kaartjes rondegebracht.