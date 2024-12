Mama Sabina is dankbaar dat overleden dochter Tiffany verder leeft in anderen: “Haar organen hebben ondertussen vier levens gered”

Na een val van de trap in haar appartement overleed Tiffany Tant (36) uit Menen tien dagen later op 22 september in het ziekenhuis. Ze was moeder van vijf kinderen: Sciro (4), Vincenzo (5), Yandro (8), Giardo (10) en Torrez (16). Drie maanden later zoeken we haar moeder Sabina Anne en stiefvader Nick Fraeye op in Menen. “Als kind verliezen we onze grootouders en ouders, wij beleefden de omgekeerde wereld”, zegt Sabina. “We troosten ons met de gedachte dat ze andere levens redde via orgaandonatie.”

“Tiffany was een heel sociaal iemand. Ze was heel graag gezien. Ook op de werkvloer in supermarkt Aldi. Ze werkte eerst in het filiaal in Zwevegem; later in het filiaal in Menen. Niet alleen op haar werk was Tiffany graag gezien. Haar lach en het sociale typeerden haar. Ze was goed van hart”, koestert Sabina de goede herinneringen.

“Ik werd een paar maanden geleden ’s nachts uit mijn bed gebeld met het slechte nieuws dat Tiffany in het ziekenhuis was opgenomen, en dat de kans groot was dat ze het niet zou redden. In haar flat was toen een kennis van haar aanwezig die de hulpdiensten had gebeld. Om drie uur ’s nachts waren we in het ziekenhuis”, vertelt Nick Fraeye. “Tiffany had een zwaar hersentrauma en werd een week in coma gehouden. De dokters vertelden dat er heel weinig overlevingskans was. Op een bepaald moment vroeg men ons of we akkoord konden gaan met orgaandonatie. Wat we niet direct moesten beslissen. Ze gaven ons in de kliniek hiervoor de tijd. We stonden daar eerst sceptisch tegenover, maar gingen uiteindelijk akkoord.”

“We hadden al het gevoel dat Tiffany het niet ging overleven”, vult Sabina aan. “Haar organen hebben ondertussen vier mensenlevens gered. Na drie weken mochten die mensen het ziekenhuis verlaten. Normaal is dat allemaal anoniem, maar in het ziekenhuis kregen we te horen dat we misschien vroeg of laat een kaartje gaan ontvangen van iemand die met een orgaan van Tiffany verder leeft.”

Knuffels

Het verliest went nooit, maar ondertussen tikt de tijd verder. Sabina liet met de werkkledij van Tiffany knuffels maken. “Met grote dank aan Marleen die daarvoor zorgde”, zegt Sabina. “Haar vijf kinderen kregen elk zo’n knuffel. Werkkledij van Aldi was er alvast voldoende. Op haar Facebookpagina staat het vol van foto’s van Tiffany in de kledij die ze in de winkel droeg. Op elke knuffel staat er ook een vlinder. Ook de kinderen van mijn jongste dochter Kelly kregen zo’n knuffel. Zij wonen hier om de hoek. De vier kinderen van Tiffany zijn al bij haar gaan slapen, al is het niet evident om ze in Izegem te gaan ophalen en terug te brengen.”

De oudste zoon Torrez woont bij mammie en pappie zoals Sabina en Nick genoemd worden door de familie. De vier anderen wonen bij hun papa Wesley in Izegem. “Ze stellen het redelijk goed”, zegt Sabina. “Chapeau voor zijn vriendin”, benadrukt Nick. “Zij had al een dochter en ze kregen samen een zoon. Nu kwamen daar nog eens vier kinderen bij.”

De omstandigheden van die fatale val in september blijven onduidelijk. “Die kennis die in de flat was, werd door de politie verhoord. Naar we achteraf vernamen was hij nuchter”, zegt Nick. “Er kwam een wetsdokter ter plaatse en haar flat werd verzegeld”, weet mama Sabina. “Maar wat er precies gebeurde, weten we niet. Wij zitten voor de rest van ons leven met vraagtekens.”

Tweede dochter kwijt

Het overlijden van Tiffany kwam voor haar moeder dubbel hard binnen, want in april 2023 verloor ze al haar dochter Virginie (31) door een bloedklonter in een slagader. “Dat was anders dan het verlies van Tiffany” vertelt haar mama bijzonder moedig. “Virginie is overleden op paasmaandag, een dag eerder werd ze opgenomen. Ze was hersendood en zat te lang zonder zuurstof.”

Nu is er enkel nog dochter Kelly. “In februari trouwde ze in het stadhuis, het huwelijksfeest is gepland in juli”, zegt Sabina. “Kelly is opgegroeid met haar twee zussen en blijft nu alleen over. Maar ze is erg moedig. We zijn Kelly heel dankbaar voor de hulp als voorbereiding op de uitvaart. Ze keek voor veel foto’s en nog zoveel meer.”

Mario Kelchtermans van Uitvaarzorg Pollie leidde de uitvaart in de aula van de stedelijke begraafplaats in Menen. “Een supermens”, benadrukt Sabina. “Het was ook zijn idee om de kinderen bij de uitvaart te betrekken. Uren zijn we daarmee bezig geweest. Was het niet van Kelly geweest, dan lukte het ons allemaal niet. Maar we moeten doorgaan, voor Kelly en de kleinkinderen.”