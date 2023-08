Landschapskunstenaar Jean-Louis Muller uit Blankenberge is creatief met wilg: “Mijn verhaal en mijn werk blijven groeien”

Basisscholen Ter Poorten en De Lisblomme bouwen onder begeleiding van de Blankenbergse landschapskunstenaar Jean-Louis Muller aan kunstwerken met wilgentakken. Muller zelf maakte van wilgenvlechten zijn beroep.

“Mijn liefde voor de natuur is altijd sterk aanwezig geweest: als kind klom ik graag in bomen”, glimlacht Jean-Louis Muller. Toen hij later bij boomkweker Jan Sterken aan de slag kon, hielp hem dat om zich verder te ontplooien. “Na meerdere cursussen te volgen, kwam ik bij een passionele lesgever terecht die mij introduceerde in de wondere wereld van de wilg. Het rituele gebruik ervan gaat overigens al terug tot het heidendom: bij de Kelten was het traditie om met midzomernacht grote, met stro gevulde poppen te verbranden die gemaakt waren van wilgentakken”, vertelt Jean-Louis.

Opdrachten

Op zijn 38ste is hij voltijds wilgenkunstenaar, een portfolio vind je op zijn website www.naturalliving.be. “‘Natural Living’ is een verhaal dat, net zoals mijn werk, blijft groeien”, zegt Jean-Louis. “De opdrachten die ik binnenkrijg, zijn ook enorm gevarieerd. Mensen vragen me bijvoorbeeld voor kunst in de tuin. Leuk, aangezien ik dan meestal carte blanche krijg. Daarnaast word ik steeds meer gevraagd voor festiviteiten en evenementen, soms in combinatie met lichtcreaties.” Jean-Louis schept ook organische installaties met wilgentakken – levende kunst als het ware.

“De wilg is een inheemse boomsoort, dus korte keten”

“Geplant in de winter, verschijnt in de lente het eerste groen. Fijne wilgentakken worden bomen, zo krijg je kunst die nooit af is”, legt hij uit.

Sterk en buigzaam

In Wijtschate is zo’n levend kunstwerk te zien: in het kader van het project ‘Onzichtbaar Landschap’ – dat verdwenen sporen uit de Eerste Wereldoorlog tot leven brengt – werkte Jean-Louis er mee aan een veertig meter lange constructie van katwilg. “Net zoals in Lissewege, gingen we daar in dialoog met de lokale gemeenschap. Dat geeft er nog een extra dimensie aan”, zegt hij. Jean-Louis vlecht tot slot ook tuinschermen, zitbanken en zelfs boomhutten van wilg.

“Wilgentakken zijn sterk en buigzaam en bestaan in verschillende kleuren. En de wilg is een inheemse boomsoort, dus korte keten”, aldus Jean-Louis, die een link ziet met zijn passie voor surfen. “Het ritme van de golven komt erin terug. Wilgenvlechten, da’s go with the flow. Maar ik begrijp dat dit geen alledaagse job is. Ik vind het zelf ook soms moeilijk om uit te leggen wat ik doe”, glimlacht hij.