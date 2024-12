KSA Ten Rode vlamt met badges

KSA Ten Rode uit Oostkamp presenteert haar nieuwe badge voor De Warmste Week. “Het is een traditie binnen onze KSA om een zelfgemaakte badge te verkopen. De winst doneren we aan De Warmste Week. Vorig jaar verwees de badge naar de warme momenten die je beleeft op kamp. Toen konden we 9.500 euro binnenhalen”, vertelt leidster Hanne Vandewoestyne. “Dit jaar raakten we geïnspireerd door de West-Vlaamse serie ‘Nonkels’. We hebben de bekende quote ‘e blomme vo me blomme’ herwerkt naar ‘e vlamme vo me vlamme’. De badge toont twee lucifers die elkaar warmte geven en zo samen een vlam vormen om de eenzaamheid te doorbreken. We vinden het belangrijk dat we als jeugd ook ons steentje bijdragen. We hopen nu de 10.00 euro te overschrijden.” Je kan een badge bestellen op ksa-oostkamp.be voor 4 euro. (CJ/foto Davy Coghe)