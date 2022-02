Kris Goegebeur bakt zijn brood voortaan in Roeselaarse slagerij

Kris Goegebeur bracht de afgelopen jaren zijn uniek brood aan de man in Brood. in de Sint-Hubrechtsstraat. Tot daar begin dit jaar abrupt een einde aan kwam. In zijn zoektocht naar een nieuwe plaats om te werken kwam hij bij Nico en Katrien van de gelijknamige culinaire slagerij uit. Die waren direct voor het idee te vinden. “We zijn ervan overtuigd dat we elkaar kunnen versterken”, klinkt het.

Kris Goegebeur (51) is een van de bekendste bakkers van het land, met zijn unieke manier van bakken won hij al heel wat prijzen. De afgelopen jaren kon je hem samen met Brecht Deleye in Brood. in de Sint-Hubrechtsstraat vinden. Tot die samenwerking begin dit jaar plots stopte. “Dat nieuws kwam als een donderslag bij heldere hemel”, begint Kris te vertellen. “We hebben altijd samengewerkt en onze verstandhouding is nog altijd goed, maar ons verhaal in Brood. stopte plots. Van het ene op het andere moment moest ik op zoek naar een oplossing om mijn broden aan de man te brengen. De vraag bleef immers nog erg groot, vooral via sociale media contacteerden de mensen mij met de vraag waar ze nu mijn brood konden krijgen.”

Bakkerslijn blijft

Daarbij nam hij contact op met Katrien Van Den Berghe (49) en Nico Lambert (49) van de gelijknamige culinaire slagerij in de Godshuislaan. “Wij hebben sinds een viertal jaar ook een bakkersafdeling, met dank aan onze zoon Maxim die daar een uitstekende basis heeft gelegd. Ondertussen heeft hij voor een andere uitdaging gekozen en hebben we twee jonge bakkers die zijn lijn verder zetten. We kennen Kris al erg lang en waren meteen te vinden voor een samenwerking. Zijn bedoeling past perfect bij de onze, namelijk werken met verse kwaliteitsproducten. Het is een meerwaarde voor wat we doen, bovendien is de combinatie van een ambachtelijke slagerij en bakkerij vrij uniek”, aldus Katrien.

Workshops

“Het is de bedoeling dat de huidige bakkerslijn blijft en mijn broden als extra zijn. Ik ben momenteel volop bezig met de voorbereidingen, dinsdag was mijn eerste werkdag, en vrijdag ligt het brood voor het eerst in de winkel. Het is de bedoeling dat ik het aanbod de komende maanden beetje bij beetje uitbreid, afhankelijk ook van de vraag. Op termijn wil ik ook opnieuw workshops geven.”

Ik ben blij dat ik de mensen opnieuw met mijn brood gelukkig kan maken

“Voor ons is het een manier om breder te gaan en extra cliënteel aan te spreken. Met Kris erbij hebben we een totaalconcept”, aldus Katrien.

“Ik ben vooral blij dat ik opnieuw aan de slag kan gaan en de mensen gelukkig maken met mijn brood, dat geeft me enorm veel voldoening!”, besluit Kris.