Koffie voor Warmste Week bij Familiehulp

Familiehulp vzw organiseerde een reeks koffienamiddagen voor De Warmste Week. Dit jaar staat het thema eenzaamheid centraal en daarom probeert Familiehulp mensen samen te brengen. In Oostende vond een koffienamiddag plaats in Duin en Zee, eerder kwamen ook al mensen op de koffie in Sijsele en Blankenberge en er was ook nog een koffiebijeenkomst in Knokke. “We zorgen voor verbinding en we steunen De Warmste Week”, klinkt het tevreden. Familiehulp Regio Noord-West-Vlaanderen verzamelde uiteindelijk 2.020 euro voor het goede doel. (HH/gf)