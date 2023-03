Kobe Cardinaels is de nieuwe voorzitter van de Lokale Raad Economie en Toerisme in Bredene: “De LRET is een belangrijke ontmoetingsplaats voor ondernemers”

Kobe Cardinaels, uitbater van Cardi’s Café, werd vorige week verkozen tot de nieuwe voorzitter van de Lokale Raad voor Economie en Toerisme in Bredene. “De raad is de uitgelezen plek voor ondernemers om van gedachten te wisselen en nieuwe initiatieven op stapel te zetten”, meent de jonge ondernemer.

Kobe Cardinaels (24) baat samen met zijn ouders Eddy en Annick Brebels intussen bijna drie jaar Cardi’s Café, de gezellige afstapping voor jong en oud langs de Kapelstraat, uit. De familie is afkomstig uit Meeuwen-Gruitrode. Gezegend met dat typisch Limburgse accent heeft Kobe zich in geen tijd een naam verworven in ondernemend Bredene.

Start in corona

De start van Cardi’s Café was nochtans bezaaid met hindernissen. “We zijn de zaak gestart in volle coronaperiode. Maar al snel zagen we daar ook de voordelen van in. Op die manier konden we ons gaandeweg inwerken.”

Eddy en Kobe Cardinaels waren vooraf dan ook in een geheel andere sector actief. “Mijn vader was aannemer, die vooral gespecialiseerd was in de volledige herinrichting van appartementen. Toen hij de opdracht aanvaardde om de bed & breakfast boven de Leonidas-winkel in Bredene Duinen herin te richten, hebben we de handelsruimte waar nu Cardi’s Café in is ondergebracht, ontdekt. Binnen de kortste keren, stonden we hier terug om er onze horecadroom in te realiseren. Mijn vader kookt graag en we hebben altijd wel een passie voor horeca gehad. De rest is geschiedenis.”

Betrokkenheid

Zoon Kobe blijkt ook al erg betrokken bij wat op de gemeente gebeurt. Hij maakte onlangs deel uit van de jury, die de jaarlijkse Heureka Award uitreikt, en zet straks mee zijn schouders onder de Dunegatfeesten ’23. De afgelopen maanden was hij ook regelmatig aanwezig op de vergaderingen van de Lokale Raad voor Economie en Toerisme (LRET).

“Vanaf nu is ben ik er dus ook voorzitter van. En ik zie dat helemaal zitten. Mijn opdracht? Ook de andere ondernemers ervan overtuigen dat de LRET best een belangrijk instrument is. Je leert er heel wat bij over wat reilt en zeilt in Bredene en je kan er je zegje doen over thema’s die alle handelaars aanbelangen. Nu lijkt het soms wel alsof sommige ondernemers niet durven komen naar de LRET. Of ervan uit gaan dat ze er toch niet veel kunnen realiseren. Maar iedere stem telt, ook daar. Het is enkel op die manier dat we Bredene op de kaart kunnen zetten. Soms leeft ook het idee dat er structuur ontbreekt in de samenwerking met het gemeentebestuur. Ook daardoor haken handelaars soms af. Ik pleit dan ook voor een betere wisselwerking tussen gemeente en ondernemers zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Het is alleszins sneu dat er op de laatste vergadering nauwelijks 10 ondernemers aanwezig waren. Ik heb nochtans de indruk dat economieschepen Alain Lynneel en city marketeer Eline Annaert pal achter de LRET staan.”

Meer initiatief

Cardinaels wil alleszins weer meer initiatief laten uitgaan van de LRET. “Op de volgende raad zullen de zomeractiviteiten aan bod komen. Zoals bekend heeft het gemeentebestuur het aantal evenementen, zoals Bredene Festivalt, teruggeschroefd. Aan ons om alternatieven op touw te zetten. En die komen er. Zo pikt Bredene deze zomer terug in op de ooit erg succesvolle Dahliafeesten. Els van taverne De Puinhoop neemt hierin het voortouw. Het lijkt me ook belangrijk dat we de activiteiten verder blijven afwisselen tussen het Duinenplein en het Evenementenplein voor het MEC. Op die manier hou je alle betrokken handelaars en horeca-uitbaters te vriend.”

Zelf droomt Kobe van de organisatie van een groot evenement. “Ok, wij hebben geen zeedijk, maar het strand biedt zoveel mogelijkheden. Iets in de trend van Wipe Out (waarbij deelnemers een spectaculair obstakel parcours moeten overwinnen, mm) bijvoorbeeld.”

Kobes voorstel mag niet verbazen als je weet dat hij event & sport management studeerde in Hasselt. “Ik heb een verleden aan de Topsportschool en voetbalde ooit bij Hasselt, Beringen en Helchteren. Ik heb nog samen gespeeld met Bjorn Ruytinx en Kennedy van Racing Genk. Voetballen zit er nu echter niet meer in. Dat op hoger niveau combineren met een carrière in de horeca is hopeloos. Maar ik heb intussen een alternatief gevonden in het golfen. Ik ben sinds kort lid van Wellington Golf Oostende en ik moet zeggen, het is een sport die echt ideaal is om te ontstressen na een zware dag in de zaak.” (MM)