Klokken na restauratie weer in de toren: “Op tijd ingegrepen”

Het rustige De Ginste stond even in rep en roer toen bleek dat de klokken uit de Ginstekerk zouden verdwijnen. Gelukkig was dit maar tijdelijk. De ophangbeugels van de zware klokken bleken in enorm slechte staat en moesten gerestaureerd worden. Eind september werden ze teruggeplaatst.

Op zeker ogenblik stond afgelopen jaar het kerkelijke De Ginste in rep en roer toen uitlekte dat de Ginstenaars het zonder het vertrouwde klokkengelui(d) zouden moeten stellen. Monumentenwacht had namelijk vastgesteld dat de klokkentoren te kampen had met heel wat betonrot en dat de ophangingsbeugels van de zware klokken zo goed als doorgeroest waren. Er bleef niets anders over dan de klokken weg te nemen en over te brengen naar een atelier voor herstelling.

Geert Lemaitre weet alles over de Ginsteklokken. Hij had immers al een werkstuk geschreven over die klokken. Uit de brochure die hij maakte leren we dat er in de periode 1965-1966 drie nieuwe klokken werden gegoten voor de Ginstekerk. De klokken werden toen vervaardigd door een klokkengieter uit Leuven. Na al die jaren was echter dus gebleken dat de klokkentoren aan een grondig onderhoud toe was.

Peter Vandaele van het kerkbestuur van De Ginste weet er nog meer over. “Pas na het wegnemen van de klokken kon vastgesteld worden hoe erg de toestand was. Door een gepast en tijdig ingrijpen kon voorkomen worden dat op zekere dag zo’n klok, die nagenoeg 1.000 kg weegt, naar beneden zou komen.”

Ook het bestaand geluidsmechanisme was aan een onderhoudsbeurt toe. Er kwam een hoogtewerker aan te pas om de drie zware klokken terug op hun plaats te hangen. De operatie verliep rimpelloos zodat de Ginstenaren sinds eind september 2024 opnieuw hun vertrouwde klokkengeluid kunnen horen.