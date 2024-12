Kleuters fietsen Warmste Rondje

Voor de kleuters van het H. Hartschooltje duurde de schooldag op donderdag 12 december iets langer dan gewoonlijk. Die dag reden de meeste van de 70 kinderen van de school op de speelplaats heel wat warmste rondjes voor het goede doel. Ook de ouders, grootouders en buurtbewoners deden hun duit in het zakje en dronken aan de gezellige openluchtbar een warme chocolademelk of dampende Glühwein om de schoolactie te sponsoren. De juffen telden nauwkeurig de gereden rondjes die de kinderen fietsten en genoten in het halfduister duidelijk ook van de gezellige sfeer. Het Warmste Rondje is slechts één van de vele activiteiten die in de basisschool van het Sint-Andreasinstituut georganiseerd worden voor De Warmste Week. (PDC/foto PDC)