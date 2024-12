Kleuters De Zessprong wandelen voor Warmste Week

In basisschool De Zessprong in Sint-Andries liepen niet enkel de leerlingen van de lagere school zich tijdens een leuke warmathon een uur lang de longen uit het lijf voor het goede doel. Ook de kleuters wandelden samen met de juffen gedurende een half uur om geld in te zamelen voor De Warmste Week. Heel wat mama’s en papa’s, maar ook oma’s en opa’s kwamen de kinderen aanmoedigen. Zelfs burgemeester Dirk De fauw was present om het startschot te geven voor de lopers en de wandelaars en één van zijn jongste kleinkinderen een hart onder de riem te steken. Daarna konden de supporters zich opwarmen aan de gezellige bar op de speelplaats van de school. (PDC/foto PDC)