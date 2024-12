Kerstrozenverkoop voor De Warmste Week is groot succes

Naar jaarlijkse gewoonte werden in basisschool De Wassenaard in Varsenare opnieuw honderden kerstrozen verkocht voor het goede doel. Dit jaar gaat de opbrengst integraal naar De Warmste Week. “We zijn in 2018 gestart met een actie waarbij we als school iets wilden doen voor De Warmste Week”, vertelt Ingrid Standaert, een van de vijf leerkrachten die de actie trekt. “Toen maakten we knutselwerkjes met onze kinderen en ook die opbrengst ging volledig naar De Warmste Week. Het knutselen kostte echter veel tijd in een periode die al heel druk was en daarom besloten we om over te stappen naar de verkoop van kerstrozen. Een jaar later kozen we ook voor een ander goed doel. Omdat we op school vaak geconfronteerd werden met collega’s en ouders die getroffen werden door kanker wilden we iets doen voor al deze mensen en hun families. We steunden verschillende jaren de dienst oncologie van AZ Sint-Jan. Daar besteedde men het geld aan de zaken waar toen de grootste nood aan was zoals de aankoop van kussens waardoor de patiënten wat comfortabeler konden zitten, of naar popjes voor de kinderen van patiënten.”

De laatste jaren opteerde de school ervoor om telkens drie organisaties te sponsoren: een rond mens, een rond dier en een rond natuur. “Dit schooljaar kozen we met het team eensgezind voor De Warmste Week”, gaat juf Ingrid verder. “Het thema eenzaamheid sprak ons meteen aan en vonden we heel zinvol. In een aantal klassen werd het thema ook besproken. We merkten dat De Warmste Week ook leeft bij de kinderen. Het thema van dit jaar is ook voor hen heel herkenbaar.”

De opbrengst van de kerstrozenverkoop wordt nog aangevuld met die van een kerstbar op vrijdag 20 december, een evenement waarop alle ouders uitgenodigd worden. (PDC/foto Davy Coghe)