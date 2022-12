Kerstpakje voor kinderen uit kansarme gezinnen

De feestdagen komen eraan en pakjes geven en krijgen is in deze periode van het jaar altijd leuk, maar helaas vaak ook kostelijk. Het Sociaal Huis en het Kinder Kansen Fonds wil dan ook dat ieder kind, ook deze uit kansarme gezinnen, met kerst een pakje krijgt.

Het Sociaal Huis in Koekelare bundelt daarom de krachten met het Kinder Kansen Fonds om élk kind een fijne kerst te bezorgen. Deze morgen werd de actie voorgesteld door Marc Galle, Ann Boudolf, Marc Boudolf, Katrien Vansteelandt, Ann Van der Veken en Valerie Vierstraete (Stijn Ramboer (Vooruit), voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst verontschuldigd), en werd het speelgoed door het Kinder Kansen Fonds overhandigt aan het Sociaal Huis.

Educatief speelgoed

Elk kind jonger dan 12 jaar dat in Koekelare woont en financiële problemen heeft of recht opent op één van de ondersteunende maatregelen zoals bijvoorbeeld onderwijscheques, kansenpas of sociaal participatiefonds, krijgt een pakje. De pakjes ten waarde van 3015,05 euro worden geleverd en bekostigd door het Kinder Kansen Fonds.

Het Sociaal Huis koos uit de beschikbare lijst voor uitsluitend educatief verantwoord speelgoed en zorgt ervoor dat de pakjes bij de juiste kindjes terechtkomen. “Specifiek gaat dit in Koekelare om 99 kinderen uit 53 gezinnen”, duidt hoofdmaatschappelijk werker Valerie Vierstraete. “De ouders werden van deze actie op de hoogte gebracht en krijgen op twee verschillende momenten de kans aangeboden om dit pakje op te halen.”Wie op deze twee verschillende momenten niet zelf het pakje kan ophalen, kan contact opnemen met het Sociaal Huis, gelegen Ichtegemstraat 18. Telefoon 051 23 24 51 of 051 58 10 01 om een afspraak vast te leggen. (EV)