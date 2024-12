Kerstmarkt voor Lilou (14) groot succes: “Fijn dat we zo ook mensen hebben samengebracht”

De kerstmarkt voor Lilou (14) was een succes. Het was er razend druk en de middag heeft een mooi bedrag opgeleverd. Vzw Fou de Lilou werd opgericht om de revalidatie van het Oostendse meisje te financieren en haar droom om naar de paralympische Spelen te gaan te ondersteunen.

“Het was helemaal wat we in gedachten hadden”, vertelt Pieter Hens na de kerstmarkt die ze organiseerden voor Fou De Lilou in Zandvoorde. Heel wat mensen hebben hun schouders onder het initiatief gezet. Zo kwam illustrator Thaïs Vanderheyde langs om boeken te signeren. De ouders van Lilou zetten de met de vzw heel wat acties op poten om geld in te zamelen zodat Lilou kan blijven sporten, ook nadat ze verlamd raakte. Ook de revalidatie met een staprobot kost handenvol geld en wordt niet terugbetaald. “Per jaar komen we op een budget van 25.000 tot 30.000 euro zodat Lilou kan revalideren en trainen. Dat geld hebben we zelf niet en daarom proberen we heel wat te organiseren.”

Stap in de goede richting

Lilou trekt onder meer drie keer per weer naar Antwerpen om te zitskiën. “We willen ook dat ze stages kan doen in de bergen”, zegt Pieter nog. De kerstmarkt was alvast een stap in de goede richting. “Het was fijn dat we op deze manier bovendien ook mensen hebben samengebracht.” Pieter wil met de vzw in de toekomst onder meer ook projecten opzetten rond toegankelijkheid.