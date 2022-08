Noodlot slaat keihard toe tijdens droomvakantie: actie voor Lilou (12) laat niemand onberoerd

Het had een droomreis moeten worden, maar het werd een nachtmerrie. Een auto-ongeval in Zuid-Afrika eiste een bijzonder zware tol voor het gezin van Pieter Hens en Aïssa Fryns uit Oostende. Niet alleen raakten zij en hun zoon Kamiel (14) zwaargewond, maar dochter Lilou (12) was er zo zwaar aan toe dat ze tot aan haar middel verlamd is. Vrienden, familie en collega’s zetten nu een online inzamelactie op, om de eerste grote kosten aan te pakken. “Dit is echt het soort gezin waar je naar opkijkt.”

“Da’s een moeilijke vraag.” Als we polsen hoe het gaat met Lilou, valt er een stilte bij Steven, haar nonkel en de broer van papa Pieter Hens. “Ze klonk goed aan de telefoon, opgewekt haast.” Hij zucht diep. “Ik was ervan aangedaan. Lilou is altijd het zonnetje in huis geweest.” Maar boven dat huis hangen nu donkere wolken.

Enkele weken geleden stapte het gezin uit Zandvoorde bij Oostende op het vliegtuig richting Zuid-Afrika. Twee jaar geleden hadden ze al hun droomreis willen maken, maar toen stak corona daar een stokje voor. Alles hadden ze uitgestippeld, maar wat ze niet konden voorzien, was het noodlot dat hun pad zou kruisen. Dat noodlot had de vorm van een andere auto, die hen frontaal aanreed, vlakbij waar ze verbleven. De klap was verschrikkelijk, de gevolgen zo mogelijk nog erger. Die 31ste juli heeft hun leven voorgoed veranderd.

Zowel Pieter als Aïssa liepen een flink aantal breuken op, net als zoon Kamiel. Hij moest enkele operaties ondergaan na inwendige bloedingen. Lilou is er nog erger aan toe: ze brak haar rug. Even was er nog hoop, maar in het ziekenhuis van Johannesburg stelden de dokters een complete dwarslaesie vast, wat betekent dat ze tot haar middel verlamd is.

Een mokerslag voor het gezin, niet in het minst voor Lilou, een vrolijk, speels kind dat ook nog eens een getalenteerde turnster is bij Sportac86 in Deinze.

Luisterend oor

“Als je hoort hoe ernstig het ongeval is, is jouw eerste reactie de vraag of ze nog leven”, aldus Steven. “Daarna denk je aan het herstel. Maar geleidelijk aan werd duidelijk dat de impact groter was dan we gevreesd hadden. Veel groter.”

Vrienden, familie en collega’s schakelden meteen een versnelling hoger. “Zo is er Bert, een van hun beste vrienden die ze kennen via de turnsport. Zijn dochter en Lilou zijn de beste vriendinnen. Bert is meteen het vliegtuig opgestapt richting Zuid-Afrika om het gezin zoveel mogelijk bij te staan. Ze lagen immers niet op dezelfde kamer, er was veel onduidelijkheid en papierwerk… Wat hij voor hen gedaan heeft, is fantastisch. Alleen al een luisterend oor bieden en hen mentaal ondersteunen, maakte al een serieus verschil.” Ook de ouders van Aïssa zijn momenteel ter plekke.

Actie op poten

Pieter, die roots heeft in het Antwerpse, is allerminst een onbekende in Oostende en omstreken. Al 17 jaar werkt hij als marketinghoofd voor de dienst Toerisme in Oostende. Hij is ook bestuurder bij Kursaal Oostende. Op professioneel vlak is hij een geliefd figuur. “We zijn een hecht team binnen Toerisme Oostende en daar is hij een bepalende factor in”, weet Lies Grootaerdt. “We proberen zijn werk nu zo goed mogelijk op te vangen.”

“Het is dan ook niet verwonderlijk dat we heel wat vragen kregen”, sluit Yuri Vandenbogaerde aan. “Pieter heeft een heel groot netwerk en veel mensen vroegen of ze iets konden doen.”

“We besloten alles te bundelen en een online crowdfunding op te starten, omdat er nu heel wat onvoorziene kosten op het gezin afkomen”, aldus Steven. Na amper één dag was al bijna de helft van de beoogde 50.000 euro ingezameld.

Onder meer Lies Grootaerdt, Jan Deplancke, Steven Hens, Wim Declercq en Carl Pertz zetten hun schouders onder de crowdfundingsactie. (foto Joke Couvreur) © JOKE COUVREUR

Onder meer Jan Deplancke, Wim Declercq en Carl Pertz scharen zich ook achter het initiatief. Alle drie zijn ze voetbalvrienden van Pieter én peter van Lilou. “Kamiel en Lilou waren letterlijk de eerste baby’s die we in onze handen hadden”, glimlacht Wim. “Het soort gezin waar je naar opkijkt.” Carl knikt. “Ze léven voor hun kinderen. Niet alleen namen ze hen overal mee naartoe (Pieter heeft ook een reisblog Kids en Trips, red.), maar ze stopten ook veel energie in de hobby’s en passies van hun kinderen. Pieter leeft voor zijn werk, maar nog meer voor zijn gezin. We kunnen niet wachten om hen weer vast te pakken.”

“Het hakt er stevig in”, weet Jan. “Je staat ermee op en gaat ermee slapen. Iedereen is er erg van aangedaan.”

Doorzetter

Hoe het verder moet, is koffiedik kijken. “Wellicht komen ze volgende week naar huis, met een speciaal vliegtuig”, aldus Steven. “Dan is het een kwestie van zo snel mogelijk de nodige specialisten in te schakelen. Medisch, maar ook praktisch. Ook Lilou is een doorzetter. Een heel sterk karakter ook. We willen voor haar de best mogelijke zorg en toekomst bieden. En we mogen ook zeker Kamiel niet vergeten. De impact op hem is mentaal, net als voor de rest van het gezin, niet te onderschatten.

Met de inzamelactie willen de vrienden en collega’s duidelijk maken dat ze voor hen klaarstaan. “En dat we hen heel graag zien”, klinkt het. “Op korte termijn zijn er veel noden, maar op lange termijn willen we hen ook zoveel mogelijk ontzorgen en begeleiden, ook in nieuwe ambities en dromen. Elk steentje dat we kunnen bijdragen, kan al een verschil maken.”