Keramiekatelier K5 organiseert kerstverkoop

Vijf vriendinnen met een passie voor keramiek organiseren op zondag 1 december voor het eerst een kerstverkoop. De opbrengst is voor De Warmste Week.

Lieve Balduck, Mieke Truyaert, Marijke Dejager, Nicole Vandendriessche en Carinne De Winter leerden elkaar kennen op de kunstacademie en vormen sinds zowat anderhalf jaar samen keramiekatelier K5. Regelmatig komen de dames samen bij Carinne in de Abeelstraat 32, waar ze hun atelier hebben.

“Enerzijds omdat we graag eens naar buiten willen treden met ons werk, maar anderzijds ook omdat we een steentje willen bijdragen voor het goede doel, besloten we een kerstverkoop te organiseren”, aldus Carinne.

Oven kapot

Eigenlijk had de actie in het weekend van 23 en 24 november moeten plaatsvinden, maar dat moest door onvoorziene omstandigheden uitgesteld worden naar 1 december. “De oven is drie weken geleden kapot gegaan”, legt Mieke uit. “Inmiddels is ie hersteld, maar zonder oven kan je uiteraard niet bakken. Zo had ik een twintigtal vlammetjes van aardewerk gemaakt die straks te koop aangeboden worden, maar eigenlijk had ik er graag nog wat meer gemaakt. Los van de vlammetjes die minder dan 10 euro het stuk kosten zullen bezoekers ook tal van grote en kleine werkjes van ons atelier kunnen bewonderen en kopen.” (SV)

De kerstverkoop van K5 vindt plaats in de Abeelstraat 32 op zondag 1 december tussen 10 en 18 uur. Iedereen is welkom. Mieke geeft nog mee dat K5 sinds kort ook workshops aanbiedt voor groepen.