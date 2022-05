Katrien en Frank verkopen choco om overleden zoon te herdenken

Katrien De Coninck (57) en Frank Declercq (58) verkopen in de maand juni opnieuw potjes Nutella ten voordele van de Zelfmoordlijn 1813. Dan is het twee jaar geleden dat hun zoon Niels uit het leven stapte. “We willen dat hij niet vergeten wordt en tegelijk steunen we zo 1813, want ze hebben het geld hard nodig.”

2 juni 2020 was de dag waarop het leven van Katrien en Frank veranderde, toen verloren ze hun zoon op 27-jarige leeftijd. Vorig jaar startten ze daarom in die periode met het verkopen van potjes Nutella-choco, Niels’ favoriet, en schonken de opbrengst aan 1813. Dat deden ze om het goede doel te steunen, maar ook om hun gedachten te verzetten in de moeilijke periodes.

“De maand juni blijft inderdaad moeilijk”, zegt Katrien. “Maar eigenlijk begint dat al bij de kerstdagen, vooral de momenten waarop we vroeger altijd samen waren blijven lastig. In maart is hij jarig. Vorig jaar zaten we toen echt heel diep, Niels’ eerste verjaardag zonder hem. We zagen toen al op tegen juni en vreesden dan nog eens door zo’n diep dal te moeten gaan. We moesten iets doen. Zo is het idee gekomen om iets te verkopen voor het goede doel, deels om Niels in de aandacht te houden en deels om iets om handen te hebben in de moeilijke periode rond zijn overlijden. En als we aan Niels dachten, dan dachten we meteen aan Nutella. Hij at meer choco dan boterham. Zo zijn we vorig jaar begonnen met potjes Nutella verkopen. Ik kocht er 150, niet goed wetende wat te verwachten, maar uiteindelijk hebben we er 600 verkocht.”

Te weinig vrijwilligers

“De opbrengst hebben we gewoon gestort aan 1813, maar naar aanleiding daarvan hebben ze ons wel eens uitgenodigd voor een rondleiding op hun kantoor in Schaarbeek en daar hebben we veel deugd van gehad. Alles is daar heel goed geregeld en de vrijwilligers zijn goed opgeleid, maar het zijn er veel te weinig: maar 300 voor Vlaanderen. Er zijn nog steeds mensen in Vlaanderen die daarom hun verhaal niet kunnen doen als het nodig is. Als we met onze steun zelfs maar één van hen hebben kunnen helpen, dan is het de moeite waard geweest.”

“Dit jaar heb ik 1000 potjes Nutella gekocht en die willen we graag over heel Zulte aanbieden. De 600 van vorig jaar hebben we louter op basis van mond-aan-mondreclame verkocht en voornamelijk in Olsene. Nu hebben we ook posters en flyers gemaakt en enkele sponsors gezocht om die te bekostigen. We organiseren verschillende verkoopmomenten in de deelgemeenten, het eerste gaat door op de zondagsmarkt van Zulte op 12 juni. Een potje Nutella kost vijf euro en de mensen kunnen ze ook bestellen via frank.declercq4@telenet.be.” (JF)