Karel Van Eeckhout gaat in februari 406 kilometer lopen voor overleden zus Suzanne en vrienden Emil en Sander

Izegemnaar Karel Van Eeckhout start op 1 februari met een looptocht van 1 kilometer, dagelijks doet hij er eentje bij zodat hij op 28 februari eindigt met een tocht van 28 kilometer. Die dag zal het ook vijf jaar geleden zijn dat zijn zus Suzanne aan leukemie overleed. Om haar te eren, maar ook om zijn twee goede vrienden Emil Claeys en Sander Heldenbergh – die vorig jaar stierven – te gedenken, vat hij deze uitdaging aan. In totaal zal hij in februari dan 406 kilometer in de benen hebben.

Op 28 februari 2017 overleed Suzanne Van Eeckhout, op amper 17-jarige leeftijd verloor ze de strijd tegen leukemie. “Dat is nu vijf jaar geleden en dat is een datum die ik niet zomaar wilde laten voorbijgaan”, stipt broer Karel Van Eeckhout (24) aan. “Ik wilde een actie op poten zetten als eerbetoon aan haar, maar ook aan mijn tweede goede vrienden Emil Claeys en Sander Heldenbergh. Die stierven allebei vorig jaar.”

We gedenken drie bijzondere mensen en steunen daarbij drie goede doelen

Karel zal letterlijk naar de sterfdatum van zijn zus toelopen. Op 1 februari start hij met een looptochtje van een kilometer. Dagelijks lapt hij daar een kilometer bij om zo op 28 februari te eindigen met 28 km, ofte twee derde van een marathon. “In totaal zal ik dan normaal 406 kilometer afgelegd hebben. Maar ik wil dat niet alleen doen, daarom ook een warme oproep om met mij mee te lopen. Op maandag, dinsdag en woensdag loop ik telkens in Gent, de andere dagen in Izegem. En de zondag dragen we telkens op aan een van de drie mensen die we gedenken.”

Karel Van Eeckhout in het Blauwhuispark op een geïmproviseerde training. © Stefaan Beel

Voor Emil Claeys, de betreurde KSA-leider, wordt op zondag 6 februari gelopen of gewandeld. “Vertrekken doen we van bij hem thuis in Ruytershove”, benadrukt Karel. Daar zal de Hoevepadroute, die zes kilometer lang is, als decor dienen. “Het was mijn vader, dus Emils grootvader, die de route destijds heeft uitgetekend. Die passeerde langs allerlei hoeves, waarvan er nu al een deel niet meer bestaan”, zegt pa Bart Claeys. Bedoeling is dat familie, kennissen en de KSA-vrienden van Emil allemaal kunnen meestappen of lopen, maar ook herinneringen delen. Woensdag 26 januari was het net een jaar geleden dat Emil overleed.

Op zondag 13 februari werken de KSA Meisjes mee aan de herdenking van Suzanne, die ook lid was van de vereniging die toen nog door het leven ging als VKSJ. De lokalen in de Mentenhoekstraat zullen als uitvalsbasis dienen. “Op die dag loop ik al 13 kilometer, maar dat zal in twee lussen van zes kilometer zijn en ik zal daar ook nog ter plaatse wel een kilometer improviseren. Maar ook wie een stukje wil meelopen of stappen is welkom.”

JH De Plekke en Rotary

De derde zondag staat dan weer in het teken van Sander Heldenbergh die drie maanden geleden overleed. Op 1 november 2021 stierf de zoon van Kris en Marleen Naessens. Ook Rotary Izegem waar pa Kris lid van is zegde al de medewerking toe, net als de vrienden Jeugdhuis De Plekke in Bissegem. Olivier Verfaillie: “Sander behoorde tot onze vriendenkring, dus willen we hem met JH De Plekke ook mee herdenken.” Uitvalsbasis zal De Link zijn in Sint-Eloois-Winkel. In Winkel is een toer uitgestippeld van vijf kilometer die Karel dus vier keer zal lopen. “Zelf kende ik Sander van de middelbare schoolbanken in Spes Nostra. Ik kende zijn ouders niet goed en zijn overlijden is ook nog recent. Ook zij hebben hun verdriet nog niet met veel mensen kunnen delen en konden mijn initiatief appreciëren. Bedoeling is ook dat we een warm gevoel oproepen. Hoe pijnlijk het verlies ook was, ik heb nog altijd zeer warme gevoelens aan de persoon die mijn zus was. Dat gevoel willen we voor de drie mensen die we gedenken oproepen.

Emil Claeys zette zich zelf in voor de vzw Daktari Projects, postuum doen zijn vrienden dat nu ook voor hem.

En ondertussen worden ook enkele goede doelen gesteund. Zowel Suzanne, Emil als Sander krijgen een eigen doel. Voor Suzanne is dat het Kinderkankerfonds, voor Sander Dageraad, dat een zorgprogramma aanbiedt voor mensen met een pyschotische kwetsbaarheid en voor Emil wordt dat de vzw Daktari Projects, een vzw die een centraal ziekenhuis in Oeganda ondersteunt. “Als verpleegkundige is Emil daar enkele maanden gana helpen”, voegt pa Bart Claeys toe.

Karel besluit: “Het basisidee van dit project blijft het actief herdenken van drie bijzondere mensen die velen na aan het hart lagen. Door samen deze sportieve uitdaging aan te gaan, kunnen we ons samen verbonden voelen. Maar om organisatorische redenen is het fijn als men zich aanmeldt indien men wil deelnemen.”