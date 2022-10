Jozef en Linda uit Ingelmunster toosten op 50 jaar huwelijksgeluk

Op zaterdagmiddag 15 oktober vierden Jozef en Linda Lammertin-Buyck uit de Hinnebilkstraat 37 in Ingelmunster hun gouden bruiloft in restaurant ‘t Berkenhof in Pittem.

Jozef (73) begon op veertienjarige leeftijd te werken bij Georges Vandekerckhove in de Bruggestraat en daarna in het houtbedrijf Vandecappelle in de Meulebekestraat. Na zijn legerdienst ging hij in 1977 aan de slag bij De Post (nu Bpost) in Antwerpen, waar hij anderhalf jaar de nacht deed. Vanaf 1978 werkte hij drie jaar als postbode in Lendelede, één jaar in Gullegem, drie jaar in Hulste en daarna was hij postbode in Oostrozebeke. Op 1 september 2009 ging hij met pensioen.

Linda (71) ging eveneens op veertienjarige leeftijd werken. Ze stond vijftien jaar op de loonlijst van het confectiebedrijf Debruyne in Meulebeke. Ze werkte evenveel jaren in de wasserij Rapid in de Meulebekestraat in Ingelmunster. Daarna ging ze aan de slag bij de PWA-dienst: poetsen, op kindjes passen…

Bij de brandweer

Het echtpaar gaat graag wandelen. Tijdens de zomermaanden doen ze vaak een terrasje. Tijdens de winterperiode zitten ze het liefst binnen in een café of brasserie. In 1970 werd Jozef vrijwillig brandweerman. In 2009 of 39 jaar later nam hij afscheid omdat hij de leeftijd had bereikt waarop hij moest stoppen. Hij is secretaris van de Brandweerveteranen. Linda kijkt in haar vrije tijd naar tv. Ook poetsen doet ze graag.

Op 13 oktober 1972 werd het wettelijk huwelijk voltrokken. Eén dag later volgde ook het kerkelijk huwelijk en op 14 oktober is Linda eveneens jarig.

Een zoon Davy

Ze woonden één jaar in zijn ouderlijk huis in café De Karpel in de Bruggestraat. Daarna verhuisden ze naar de Hinnebilkstraat 37. Ze hebben één zoon Davy (1974), die in de Guido Gezellestraat woont.

Op zaterdagmiddag bracht een delegatie van het gemeentebestuur een bezoek aan het gouden echtpaar in restaurant ‘t Berkenhof in Pittem. Burgemeester Kurt Windels somde het levensverhaal op van de jubilarissen, waarna er werd getoost op die voorbije vijftig huwelijksjaren. (Patrick D.)

jozef.lammertin@telenet.be