Schepen Matthijs Samyn over zijn 100 dagen: “Het was toen allemaal veel eenvoudiger

Het zullen dit jaar geen 100 dagen zijn voor onze Roeselaarse scholieren maar wel 50 dagen-vieringen. En dat het een knalfeest zal zijn, weet de nieuwe schepen van jeugd Matthijs Samyn al. Het programma oogt alvast indrukwekkend. Vergelijken met zijn eigen 100 dagen-viering, durft Matthijs niet. “Het was toen allemaal veel eenvoudiger en toch iets minder professioneel uitgewerkt. Maar we hadden veel plezier van de avond voordien en dat zal nu zeker niet anders zijn.”

“Mijn 100 dagen-viering is toch al zo’n achttien jaar geleden”, denkt schepen van jeugd, Matthijs Samyn, even na. “Ik herinner het mij nog goed want ik zat in het overkoepelende 100 dagen-comité. Iedere school mocht iemand afvaardigen en ik was de leerling die VISO vertegenwoordigde. Ik moet onmiddellijk toegeven dat onze organisatie niet kon tippen aan de organisatie van nu. Wij hielden ‘s ochtends wel een fuif tussen zes en acht op de Grote Markt maar dat gebeurde met één lokale DJ en ook ‘s avonds was dat zo. Wel waren er ‘s morgens koffiekoeken voorzien. Daarna naar school gaan, was niet makkelijk maar dat werd gelukkig een beetje opgevangen door een aangepast programma. In VISO was dat voornamelijk met dansen en optredens. Het was toen nog veel meer een meisjesschool, hé. ‘s Middags gingen we lunchen met onze klas en enkele leerkrachten en in de namiddag stonden een paar bowlingpartijtjes in het Zuidpand op het programma.”

“Eigenlijk begonnen onze 100 dagen ook al op donderdagavond. Met enkele vrienden hielden we een kroegentocht tot de cafés verplicht de deuren sloten. Tijd om enkele uurtjes te slapen want om vijf uur tekenden we al present in De Vagant. En voor het feest op de Grote Markt haspelden we al snel een mini-kroegentocht af.”

Toen al vetstiften

“Ik herinner mij ook dat de VISO-directie best wel positief stond tegenover de 100 dagen. Ze waren niet dolenthousiast maar ze begrepen wel dat dit echt een afscheidsfeest was voor de laatstejaars. Hét grote probleem toen al waren de vetstiften. Ik was er toen al geen fan van en er werden dan al sensibiliseringsacties gevoerd tegen het gebruik van dergelijke stiften. Of ik mijn 100 dagen bewust heb weten eindigen. Ja natuurlijk! Ik heb altijd kunnen doseren (lacht).”

We hopen op een groot en leuk feest voor iedereen

“Het officiële programma dit jaar start dus op donderdag 28 april vanaf 17 uur met een fuif op het Polenplein voor 800 scholieren. De DJ’s Wave-B, Mr. Majar, Hex Afbraakwerken, Skumic en Omdat het kan Soundsystem ft. Average Rob geven het beste van zichzelf en op vrijdagmorgen zal Tim De Bree er al vroeg de sfeer inbrengen.”

Respect voor iedereen

“Uiteraard ondersteunen wij als stadsbestuur dit feest zo veel mogelijk. De programmatie werd bepaald door de leerlingen en wij willen echt inzetten op beheersbaarheid. Er komen fietsenstallingen op Koers waar stadswachten en stewards toezicht zullen houden. Er komen ook lockers en de feestzone is volledig afgebakend waarbij we proberen om die enkel voor zesdejaars toegankelijk te houden.”

“We voorzien eveneens oordopjes en de muziek wordt beperkt tot 95 decibel. Er komen ook fouilles waarbij vetstiften, fluitjes, bommetjes en kleurpoeders worden afgenomen. Het verkeer zal niet omgeleid worden, we proberen de impact hierop zo veel mogelijk te beperken. We hopen echt dat het één groot en leuk feest wordt voor iedereen waar jongeren respect tonen voor de bewoners en waar bewoners ook begrip hebben voor jongeren die leute hebben.”