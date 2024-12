Moeilijk jaar voor jeugdhuis, maar Moorslede hoopt op doorbraak

2024 was geen hoogvlieger voor het Moorsleedse jeugdhuis. Het bestuur gaf net voor de zomer aan ermee te stoppen en voorlopig is er nog geen opvolging gevonden. Toch blijft de gemeente naar een oplossing zoeken en dat loont.

Concessie

In 2025 is het vijftien jaar geleden dat het Moorsleedse jeugdhuis Den Teirlink haar deuren opende. Net zoals in veel andere gemeenten kent het jeugdhuis op de Marktplaats een bestaan met hoogtes en laagtes. De voorbije jaren gingen er al tal van leuke evenementen door, maar 2024 was misschien toch het moeilijkste jaar uit de geschiedenis van Den Teirlink. Het bestuur, bestaande uit al iets oudere twintigers, gaf aan te willen stoppen. Opvolging werd er niet gevonden. De gemeente schreef een concessie uit voor de uitbating van het jeugdhuis. “Er was interesse, maar uiteindelijk hapte niemand toe”, aldus schepen van Jeugd Jürgen Deceuninck (STERK). De gemeente geeft de zoektocht echter niet op. “We zaten recent nog eens samen met de jeugdraad en de verschillende jeugdverenigingen. Daaruit bleek dat ook heel wat jongeren willen dat het jeugdhuis blijft bestaan.” Afgelopen zaterdag werd een eerste aanzet gegeven naar de heropening van Den Teirlink. Tijdens de kerstmarkt baatten jongeren uit verschillende plaatselijke verenigingen het jeugdhuis uit. “Als gemeente begrijpen we natuurlijk ook dat die verenigingen allemaal een eigen werking hebben, maar toch hebben we het gevoel dat er enthousiaste jongeren zijn die willen meeschrijven aan dit verhaal.”

Flyeractie

Op 12 februari organiseert de gemeente een infoavond om jongeren warm te maken voor het jeugdhuis. “We gaan hiervoor flyeren en hopen die dag jongeren warm te mogen maken voor de werking van Den Teirlink.” (JS)