KLJ Eernegem blinkt uit in Sportfeesten én in het organiseren van een feestweekend

Dit weekeinde staan in Eernegem het bekende feestweekend van de KLJ op het programma, met op vrijdag het beenhespfestijn en op zaterdag de even traditionele Keuneleutefuif. Maar ook op sportief vlak scheert de KLJ uit Eernegem hoge toppen.

“Wij hebben dit jaar opnieuw gewonnen met de sportfeesten”, vertelt bestuurslid Eva Vansteelandt. “En dat voor het vijfde jaar op rij. De sportfeesten gaan door binnen ons Gewest, dat zijn de KLJ’s van Gistel, Leffinge, Oudenburg, Jabbeke en Eernegem. Hier nemen we het in verschillende sporten tegen elkaar op. De verschillende onderdelen zijn: lopen – 100, 200, 300 en 400 meter-, fietsen, touwtrekken, hindernissenparcours, waterbak en piramide.”

Grootste piramide

“Hierbij is de piramide natuurlijk het spectaculairste. We waren dit jaar met 47 personen in onze piramide! Voor ieder onderdeel krijg je volgens je plaats een aantal punten en deze worden op het einde samengeteld om de winnaar te bepalen. Er kan ook een joker worden geplaatst op een van de onderdelen om de punten te verdubbelen. Wij hadden onze joker op het onderdeel touwtrekken geplaatst, dat we ook wonnen. Ook met onze piramide haalden we de eerste plaats.”

Keuneleutefuif

“Tijdens ons feestweekend organiseren we op 19 augustus onze beenhesp met frietjes à volonté. Hier kan je genieten van een aperitief, beenhesp zoveel je wil en een ijsje als dessert. Kaarten hiervoor zijn verkrijgbaar bij alle leden en het bestuur van KLJ Eernegem. Daarnaast zijn kaarten ook telefonisch verkrijgbaar via 0468 13 35 22. Op 20 augustus organiseren we onze Keuneleutefuif. Op onze fuif is een cocktailbar, een streekbierenbar en ook een friet- en snackbar aanwezig. DJ’s Dreetn en AJ Beats komen draaien. Beide evenementen vinden plaats in de tent in de Biezestraat in Eernegem.”