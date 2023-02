Ichtegem krijgt ‘Wonderwoudje’: “Groene plek voor jong en oud”

Ichtegem krijgt een eigen ‘Wonderwoudje’: een stuk openbaar domein dat ingericht wordt als speel-groenzone om ontmoeting te bevorderen. De tuinzone aanpalend aan BKO De Kastaar in het centrum van Ichtegem vormt hiervoor de locatie.

“Samen met BOS+ sloegen we als gemeente de handen in elkaar om in Ichtegem een eigen ‘Wonderwoudje’ te creëren”, kadert schepen van groen, Celesta Muylle. “We kozen hiervoor de tuinzone die aanpaalt aan onze buitenschoolse kinderopvanglocatie De Kastaar in het hartje van Ichtegem”.

Ontspannen

“Met het ‘Wonderwoudje’ is het de bedoeling om een groene plek in te richten waar jong en oud zich kan ontspannen, spelen en elkaar ontmoeten. Op die manier vormt zo’n ‘Wonderwoudje’ een echte meerwaarde in de buurt, omdat het inwoners samenbrengt. Dit initiatief past ook perfect binnen het lopende participatietraject van het lokaal bestuur om de dorpskern van Ichtegem op te waarderen en te vernieuwen”, aldus Celesta Muylle.

“Vorige zondag, 5 februari, hebben we de plannen en de locatie van het ‘Wonderwoudje’ voorgesteld aan de Ichtegemse Chiro en KSA. Gisteren, op woensdag 8 februari, gingen de kinderen van BKO de Kastaar met de mensen van BOS+ aan de slag. Samen hebben ze verschillende wilgentunnels aangelegd”, vertelt schepen van jeugd, Tina Ledaine. “Een leuke manier om de Ichtegemse jeugd al van bij het begin in de project te betrekken”.

Aanplantdag

“Aanstaande zaterdag, 11 februari, steken we effectief ook de spade in de grond. Samen met de buurtbewoners organiseren we een aanplantdag om het ‘Wonderwoudje’ écht tot leven te wekken. Geïnteresseerden mogen steeds een kijkje komen nemen of mee de handen uit de mouwen steken, afspraak om 9.30 uur (ingang via Arthur Coussensstraat tussen huisnummers 12 en 14)!”, besluit Celesta.