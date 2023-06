Gemeentebestuur zet vzw Vakantiewerking buitenspel: “Verwarring bij de moni’s”

Na 50 jaar werking zal de vzw Vakantiewerking wellicht opgedoekt worden. Het gemeentebestuur schrapte immers de samenwerking rond de speelpleinwerking in de Bengelberg. “Een spijtige zaak, zeker voor het ouderlijk toezicht bij uitstapjes naar pretparken”, zucht Nele Bolle.

Stoelendans tijdens de jongste gemeenteraad in Ichtegem. Twee W.I.T.-schepenen moesten de raadszaal verlaten toen het dossier van de speelpleinwerking behandeld werd. Kwestie van belangenvermenging uit te sluiten. Want Willy Hosten was jarenlang voorzitter van de vzw Vakantiewerking, en Celesta Muylle is de moeder van Nele Bolle, de huidige voorzitter van de vzw Vakantiewerking.

Badges

Jeugdschepen Tina Ledaine (Liberaal 2018) geeft duiding bij de stopzetting van de samenwerking met deze vzw: “De facto wordt de speelpleinwerking al 20 jaar georganiseerd door de gemeente. Wij selecteren de monitors, hebben voor hen een verplichte cursus uitgedokterd en betalen deze vakantiejobs. In de loop der jaren is de speelpleinwerking enorm geëvolueerd. Een voorbeeldje? Vroeger kregen de kinderen een jeton voor een drankje, nu werkt de gemeente met badges en worden de kosten achteraf gefactureerd aan de gezinnen die gebruik maken van onze diensten.”

“We appreciëren hetgeen de vzw Vakantiewerking al die jaren gedaan heeft, maar de samenwerking was doodgebloed. In de praktijk kwamen hun vrijwilligers enkel nog via een beurtol langs voor het ouderlijke toezicht. Dit zorgde voor verwarring bij de moni’s. De beperkte werking van de vzw was niet langer in te passen in ons sociaal-cultureel reglement dat aan hervorming toe is.”

Volgens de jeugdschepen komt hierdoor de speelpleinwerking geenszins in het gedrang: “We beschikken over voldoende monitoren, de jeugdconsulent regelt de instroom en coördineert de werking. We passen dezelfde principes toe als voor de speelpleinwerking in Eernegem.”

Stopzetting

Door de beslissing van het Ichtegemse gemeentebestuur, bekrachtigd door de gemeenteraad, verliest de vzw Vakantiewerking zijn gemeentelijke toelage. Voorzitter Nele Bolle betreurt het stopzetten van de samenwerking: “Net nu onze vzw vijftig jaar bestaat, zullen we ze moeten ontbinden. Want andere activiteiten verzorgt onze vzw niet. Wat een timing”, zucht Bolle. “Een halve eeuw geleden, in 1973, is onze vereniging gestart met de speelpleinwerking in Ichtegem.”

“De gemeente heeft inderdaad twintig jaar geleden de organisatie van de zomeractiviteiten voor de jeugd overgenomen, maar onze vzw had nog een ondersteunende rol. Wij waren verantwoordelijk voor het pedagogisch aspect. Dagelijks kwam een vrijwilliger naar het speelplein om te kijken of alles oké was. We waren een klankbord voor de ouders, als er problemen waren, werd dit gemeld. Onze vrijwilligers trokken mee op uitstap naar bijvoorbeeld Plopsaland. Een paar extra ogen, dat stelde vele ouders gerust.”

“Wat mij vooral stoort in dit dossier, is dat onze vzw voor voldongen feiten geplaatst werd. Het is zo beslist door de jeugdschepen, we kunnen er niks tegen inbrengen”, aldus Nele Bolle.