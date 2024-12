Jeugd- en SportArena is nieuw paradepaardje: “Centrale rol in het leven van jonge gezinnen”

Nieuwpoort heeft sinds kort een gloednieuw paradepaardje: de Jeugd- en SportArena. Op vrijdag 6 september werd dit multifunctionele complex officieel geopend. Gelegen in het stedelijke sportpark De Lenspolder is dit gebouw een mijlpaal voor sport- en jeugdverenigingen in Nieuwpoort. Een plek waar kinderen, jongeren en verenigingen samenkomen en die ongetwijfeld een centrale rol zal spelen in de toekomst van de stad.

Het project, dat ruim 14,5 miljoen euro kostte, werd na anderhalf jaar intensieve bouwwerkzaamheden voltooid en opgeleverd door aannemer Stadsbader NV en B-architecten. De Jeugd- en SportArena herbergt zowel een volledig uitgeruste sporthal als een moderne jeugdvleugel. Dit innovatieve ontwerp beoogt een synergie tussen sport- en jeugdactiviteiten, een uniek concept in de regio. “De combinatie van sport- en jeugddiensten in één gebouw is een bewuste keuze”, aldus schepen Bert Gunst. “Dit stimuleert de samenwerking tussen de verschillende generaties en activiteiten.”

De sporthal in de Arena is ontworpen volgens de hoogste normen en biedt ruimte aan diverse zaalsporten, waaronder competities op nationaal niveau. Met deze state-of-the-art-faciliteiten hoopt Nieuwpoort niet alleen de lokale sportverenigingen te ondersteunen, maar ook nieuwe sportclubs en disciplines aan te trekken. Zo heeft het jeugdvolleybalteam uit Leffinge al plannen om hier trainingen te laten plaatsvinden.

thuis voor de jeugd

In de jeugdvleugel vinden jonge Nieuwpoortenaren een inspirerende en veilige omgeving. Hier huizen de jeugddienst, het Huis van het Kind, jeugdhuis De Sortie en de speelpleinwerking. Een kleurrijke speelgang verbindt de verschillende ruimtes en vormt het hart van deze vleugel. Daarnaast biedt het complex naschoolse opvang voor kinderen van verschillende basisscholen, waarmee het een centrale rol speelt in het leven van jonge gezinnen.

Tijdens de feestelijke inhuldiging op vrijdagavond 6 september werd de naam van het complex onthuld: Jeugd- en SportArena. Het woord arena symboliseert de verbindende functie van het gebouw. Een dag later konden inwoners en bezoekers tijdens een gratis belevingsdag het complex verkennen. Workshops, een kinderfuif en initiaties zorgden voor een feestelijke sfeer.